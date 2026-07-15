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Авария на востоке Грузии унесла жизнь подростка

Авария на востоке Грузии унесла жизнь подростка

Sputnik Грузия

Водителю автомобиля грозит от 4 до 7 лет лишения свободы 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Девятнадцатилетняя девушка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Каспи-Кавтисхеви (регион Шида Картли). По информации местных СМИ, водитель автомобиля, в котором сидела девушка, не справился с управлением, из-за чего съехал с проезжей части и врезался в земляную насыпь. Водитель автомобиля задержан. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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