Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

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Смотрите в видео еженедельный традиционный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе которого она отвечает на вопросы по актуальной проблематике внешней политики