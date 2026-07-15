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Что мы едим? В Тбилиси приостановили работу предприятия по копчению рыбы
Что мы едим? В Тбилиси приостановили работу предприятия по копчению рыбы
Sputnik Грузия
Производство осуществлялось без регистрации в реестре экономической деятельности 15.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-15T21:12+0400
2026-07-15T21:12+0400
2026-07-15T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии приостановили производственный процесс на предприятии по производству копченой рыбы ООО "Коби Тевзи", расположенном в Тбилиси, сообщили в агентстве.Во время проверки инспекторы выявили критические и некритические нарушения. Среди них — просроченная продукция, несоблюдение санитарно-гигиенических норм, нарушения правил маркировки и прослеживаемости продукции.Кроме того, производство осуществлялось без регистрации в реестре экономической деятельности.Производитель был оштрафован. Работа предприятия приостановлена до полного устранения выявленных нарушений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, тбилиси
общество, грузия, новости, тбилиси
Что мы едим? В Тбилиси приостановили работу предприятия по копчению рыбы
Производство осуществлялось без регистрации в реестре экономической деятельности
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии приостановили производственный процесс на предприятии по производству копченой рыбы ООО "Коби Тевзи", расположенном в Тбилиси, сообщили в агентстве.
Во время проверки инспекторы выявили критические и некритические нарушения. Среди них — просроченная продукция, несоблюдение санитарно-гигиенических норм, нарушения правил маркировки и прослеживаемости продукции.
Кроме того, производство осуществлялось без регистрации в реестре экономической деятельности.
Производитель был оштрафован. Работа предприятия приостановлена до полного устранения выявленных нарушений.