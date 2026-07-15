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Что стало причиной роста инфляции в Грузии – информация Нацбанка
Что стало причиной роста инфляции в Грузии – информация Нацбанка
Sputnik Грузия
Наибольшее влияние на внутреннюю инфляцию оказывают цены на хлеб, мясо и сыр 15.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-15T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Основной причиной роста инфляции в последние месяцы является повышение цен на топливо в мире, включая Грузию, что связано с нарушением поставок нефти через Ормузский пролив из-за военных действий на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Национального банка Грузии.Согласно данным регулятора, годовая инфляция (июнь 2026 года к июню 2025 года) в Грузии составила 5,8% при целевом показателе 3%. В июне 2026 года по сравнению с маем 2026 года уровень инфляции составил 0,1%.Что касается инфляции продукции отечественного производства, то, по данным Нацбанка, годовая инфляция в июне составила 5,7%."Наибольшее влияние на внутреннюю инфляцию оказывают цены на хлеб, мясо и сыр (в общей сложности 2,8 процентного пункта). Наиболее значительный вклад в инфляцию смешанных товаров (6,2%) пришелся на плату за электроэнергию (1,8 процентного пункта) и предметы из золота (0,8 процентного пункта)", – говорится в сообщении Национального банка.Импортная инфляция выросла до 6,1%, что в основном объясняется повышением цен на топливо (5,4 процентного пункта).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, инфляция
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, инфляция
Что стало причиной роста инфляции в Грузии – информация Нацбанка
11:58 15.07.2026 (обновлено: 12:12 15.07.2026)
Наибольшее влияние на внутреннюю инфляцию оказывают цены на хлеб, мясо и сыр
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Основной причиной роста инфляции в последние месяцы является повышение цен на топливо в мире, включая Грузию, что связано с нарушением поставок нефти через Ормузский пролив из-за военных действий на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Национального банка Грузии.
Согласно данным регулятора, годовая инфляция (июнь 2026 года к июню 2025 года) в Грузии составила 5,8% при целевом показателе 3%. В июне 2026 года по сравнению с маем 2026 года уровень инфляции составил 0,1%.
"Цены на топливо на местном рынке в июне по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменились. Из-за сезонных факторов отдельные продукты питания оказались дезинфляционными", – говорится в сообщении.
Что касается инфляции продукции отечественного производства, то, по данным Нацбанка, годовая инфляция в июне составила 5,7%.
"Наибольшее влияние на внутреннюю инфляцию оказывают цены на хлеб, мясо и сыр (в общей сложности 2,8 процентного пункта). Наиболее значительный вклад в инфляцию смешанных товаров (6,2%) пришелся на плату за электроэнергию (1,8 процентного пункта) и предметы из золота (0,8 процентного пункта)", – говорится в сообщении Национального банка.
Импортная инфляция выросла до 6,1%, что в основном объясняется повышением цен на топливо (5,4 процентного пункта).