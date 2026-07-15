https://sputnik-georgia.ru/20260715/chto-stalo-prichinoy-rosta-inflyatsii-v-gruzii---informatsiya-natsbanka-299644229.html

Что стало причиной роста инфляции в Грузии – информация Нацбанка

Что стало причиной роста инфляции в Грузии – информация Нацбанка

Sputnik Грузия

Наибольшее влияние на внутреннюю инфляцию оказывают цены на хлеб, мясо и сыр 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T11:58+0400

2026-07-15T11:58+0400

2026-07-15T12:12+0400

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национальный банк грузии

инфляция

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Основной причиной роста инфляции в последние месяцы является повышение цен на топливо в мире, включая Грузию, что связано с нарушением поставок нефти через Ормузский пролив из-за военных действий на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Национального банка Грузии.Согласно данным регулятора, годовая инфляция (июнь 2026 года к июню 2025 года) в Грузии составила 5,8% при целевом показателе 3%. В июне 2026 года по сравнению с маем 2026 года уровень инфляции составил 0,1%.Что касается инфляции продукции отечественного производства, то, по данным Нацбанка, годовая инфляция в июне составила 5,7%."Наибольшее влияние на внутреннюю инфляцию оказывают цены на хлеб, мясо и сыр (в общей сложности 2,8 процентного пункта). Наиболее значительный вклад в инфляцию смешанных товаров (6,2%) пришелся на плату за электроэнергию (1,8 процентного пункта) и предметы из золота (0,8 процентного пункта)", – говорится в сообщении Национального банка.Импортная инфляция выросла до 6,1%, что в основном объясняется повышением цен на топливо (5,4 процентного пункта).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, инфляция