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ЕС ужесточает условия временной защиты для украинцев призывного возраста

ЕС ужесточает условия временной защиты для украинцев призывного возраста

Sputnik Грузия

Решение вступит в силу после окончательного утверждения и публикации в Официальном журнале ЕС 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T13:57+0400

2026-07-15T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Страны Евросоюза с марта 2027 года начнут отказывать во временной защите украинцам призывного возраста – соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.Как поясняется в документе, решение связано с изменением потребностей Украины в сфере обороны."В дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине", – говорится в заявлении.Новые требования коснутся только тех, кто будет обращаться за статусом впервые: украинцы, уже получившие временную защиту в странах ЕС, под изменения не подпадают.От новых заявителей потребуют документальное подтверждение выполнения воинской обязанности – это может быть паспорт со штампом украинской погранслужбы о законном пересечении границы либо официальное подтверждение освобождения от службы, в том числе в электронном виде.При этом сам механизм временной защиты для украинских беженцев Совет ЕС продлил еще на год – с марта 2027-го по 4 марта 2028 года.По словам министра юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джима О'Каллагана, продление механизма "обеспечит ясность и предсказуемость" для людей, покинувших Украину.Решение вступит в силу после окончательного утверждения и публикации в Официальном журнале ЕС. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели.Механизм временной защиты действует в Евросоюзе с марта 2022 года. По данным Совета ЕС на 31 мая 2026 года, этим статусом воспользовались около 4,38 млн человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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