https://sputnik-georgia.ru/20260715/eto-ukhod-ot-otveta-v-gruzinskoy-mechte-obvinili-obse-v-popytke-izbezhat-otvetstvennosti-299646779.html

Это уход от ответа: в "Грузинской мечте" обвинили ОБСЕ в попытке избежать ответственности

Это уход от ответа: в "Грузинской мечте" обвинили ОБСЕ в попытке избежать ответственности

Sputnik Грузия

Власти Грузии увязали молчание ОБСЕ с нарастающими вопросами к беспристрастности международных институтов 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T12:52+0400

2026-07-15T12:52+0400

2026-07-15T13:04+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

ираклий кобахидзе

обсе

бдипч/обсе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248993498_692:60:3000:1358_1920x0_80_0_0_98f3673f97fe34bce4f3e3bfdca44c26.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Отказ штаб-квартиры ОБСЕ отвечать на вопросы грузинских СМИ является попыткой уйти от ответственности, что усиливает вопросы относительно доверия к БДИПЧ/ОБСЕ, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили.Ранее информационная служба "Хроника" телеканала "Имеди" направила в штаб-квартиру ОБСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ вопросы о том, планируется ли пересмотр спорных положений резолюции, на которые обратил внимание премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В ОБСЕ ответили, что Парламентская ассамблея является независимым органом и именно она может предоставить комментарии по этим вопросам.Депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили, в свою очередь, заявил, что переадресация вопросов в ПА ОБСЕ свидетельствует о дистанцировании штаб-квартиры организации от решения и резолюции ассамблеи."Получается, что штаб-квартира ОБСЕ дистанцируется от решения и резолюции ПА ОБСЕ. Это все равно что правительство Грузии дистанцировалось бы от закона, принятого парламентом. Они дошли до такого абсурда и настолько глубоко погрузились в реализацию плана, продиктованного “глубинным государством”, что уже сами себе противоречат", – заявил Матикашвили.ОБСЕ не ответила на вопросы, поскольку ей пришлось бы признать политизацию международных институтов и их использование в качестве инструмента давления, считает еще один представитель правящей партии Леван Мачавариани."Не стоит ждать ответов на эти вопросы, потому что их попросту не существует. В данном случае пришлось бы прямо признать, что эти институты политизированы и используются как дополнительный механизм давления. Этого они делать не станут и будут уклоняться от ответа", – заявил Мачавариани.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у Грузии нет конфликта с ОБСЕ, а дальнейшее сотрудничество с организацией будет зависеть от того, какой курс продолжит проводить Парламентская ассамблея ОБСЕ.ПА ОБСЕ 8 июля приняла Гаагскую декларацию, одна из глав которой посвящена Грузии и содержит рекомендации и критику в адрес властей страны. Грузинская делегация в знак протеста покинула зал заседаний, назвав проект резолюции, подготовленный американским конгрессменом Джо Уилсоном, ложным и предвзятым. Несмотря на это, документ был принят.Что написано в резолюции?В части, касающейся Грузии, в резолюции выражена обеспокоенность ходом парламентских выборов, состоявшихся в Грузии 26 октября 2024 года, а также признаками их фальсификации.Также ПА ОБСЕ выражает сожаление по поводу принятия ограничительного законодательства, включая закон об "иноагентах", ограничения на проведение акций и систематического использования административных ресурсов, что, по мнению ПА ОБСЕ, "привело к неравным условиям, подорвало доверие общественности к демократическому процессу и установило де-факто однопартийный режим".ПА ОБСЕ также отмечает, что отказ Грузии от обязательств, взятых в рамках ОБСЕ, напрямую подрывает процесс евроатлантической интеграции Грузии.Парламентская ассамблея ОБСЕ в резолюции призвала освободить всех грузинских "политических заключенных", а также отменить или пересмотреть законодательство, ограничивающее основные права.Также Грузии рекомендовано начать тщательное и прозрачное расследование всех сообщений о нарушениях избирательного законодательства во время выборов 2024 и 2025 годов, привлечь виновных к ответственности и инициировать подлинный процесс реформ в консультациях с Венецианской комиссией и БДИПЧ ОБСЕ для восстановления независимости судебной власти и Центральной избирательной комиссии.ПА ОБСЕ также призывает государства-участники ОБСЕ и международное сообщество не признавать результаты выборов в Грузии, которые, по ее оценке, не были признаны свободными, справедливыми, демократическими и заслуживающими доверия национальными и международными миссиями наблюдателей, а также сохранять бдительность при мониторинге ситуации с правами человека на всей территории Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, обсе, бдипч/обсе