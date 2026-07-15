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Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
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Как государство должно бороться с участившимися ДТП?
Как государство должно бороться с участившимися ДТП?
Sputnik Грузия
15.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-15T16:33+0400
2026-07-15T16:33+0400
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общество, новости, грузия, дтп, пдд, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
общество, новости, грузия, дтп, пдд, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы

Как государство должно бороться с участившимися ДТП?

16:33 15.07.2026
© photo: Sputnik / StringerКрупная автоавария в столице Грузии: фото очевидца с места ДТП
Крупная автоавария в столице Грузии: фото очевидца с места ДТП - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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