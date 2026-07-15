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Как государство должно бороться с участившимися ДТП?
Как государство должно бороться с участившимися ДТП?
Sputnik Грузия
15.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-15T16:33+0400
2026-07-15T16:33+0400
2026-07-15T16:33+0400
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2026
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Sputnik Грузия
общество, новости, грузия, дтп, пдд, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
общество, новости, грузия, дтп, пдд, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
Как государство должно бороться с участившимися ДТП?
© photo: Sputnik / StringerКрупная автоавария в столице Грузии: фото очевидца с места ДТП
© photo: Sputnik / Stringer
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