https://sputnik-georgia.ru/20260715/kakikh-ryb-razvodyat-v-gruzii-2025-god-299658739.html

Каких рыб разводят в Грузии, 2025 год

Каких рыб разводят в Грузии, 2025 год

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2025 году в стране было выращено 2 445 тонн рыбы. Самой распространенной является радужная форель... 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T16:44+0400

2026-07-15T16:44+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2025 году в стране было выращено 2 445 тонн рыбы. Самой распространенной является радужная форель, на долю которой приходится 49% общего объема производства. На втором месте – карп (16,2%), тройку лидеров замыкает толстолобик (15,3%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, сакстат, рыба, инфографика, инфографика