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Какой сегодня церковный праздник: 15 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 15 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 15 июля празднуют Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T01:01+0400

2026-07-15T01:01+0400

2026-07-15T01:01+0400

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По церковному календарю 15 июля отмечают также день памяти святых Иувеналия и Фотия.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Положение ризы Богородицы во ВлахернеПо церковному календарю 15 июля празднуют Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.Ризу Пресвятой Богородицы, по преданию, обрели в 471 году в Назарете и перенесли во Влахернский храм в Константинополе, построенный для иконы Божьей Матери, которая написана апостолом и евангелистом Лукой.Предание повествует, что братья Кандид и Гальбий – приближенные императора Льва Великого (457-474) – отправились в Палестину из Константинополя поклониться святым местам. Остановившись на ночлег у престарелой еврейки недалеко от Назарета, они узнали, что она хранит ризу Богородицы.По словам старушки, риза, которую перед своим успением Божья Матерь, подарив благочестивой девице-еврейке из этого рода, завещала перед смертью передать ее также девице, хранится в этой семье несколько столетий подряд.В Константинополь ковчег со святыней доставили 1 июля 458 года и перенесли во Влахернский храм. Впоследствии в него положили святой омофор и часть пояса Богородицы.Многочисленные чудеса связаны с ризой Божьей Матери в истории Константинополя. В частности, когда флот русского князя Аскольда, совершавший набеги на берега Черноморья и Босфора, осадил столицу Византии в 860-м, император Михаил III всю ночь молился, простершись на каменных плитах Влахернского храма.Чтобы спасти святыню, после всенародного молебна и крестного хода вокруг городских стен ее перенесли в храм Святой Софии.Царица Небесная усмирила воинственность русских, и было заключено перемирие. Через некоторое время они стали отступать. Крещение Руси входило в условия мирного договора. Вскоре князь Аскольд и многие из его дружины крестились.Чудотворную ризу Божьей Матери во Влахернский храм торжественно возвратили 2 июля (15 июля по новому стилю).Патриарх Фотий в воспоминание этих событий установил в этот день ежегодное празднование Положения ризы Богоматери.Иерусалимский патриархПо церковному календарю 15 июля поминают святителя Иувеналия (Ювеналия), патриарха Иерусалимского, ревностного поборника православия.Патриархом Иерусалимским Иувеналий был с 420 по 458 годы. В этот период Церковь потрясали многочисленные ереси, в том числе несторианство, умалявшее Божественную природу Христа, и евтихианство, принижавшее человеческую природу Спасителя.Святитель присутствовал на III и IV Вселенских соборах и боролся против этих лжеучений, утверждая истинность православия.От еретиков святитель претерпел много страданий. На время он был лишен своей кафедры и укрывался в Константинополе. Он вернулся в Иерусалим и снова был возведен на престол императором Феодосием. Святитель мирно скончался в 458 году.Митрополит Киевский и всея РусиПо церковному календарю 15 июля поминают святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.Митрополитов для Русской церкви вплоть до XV века выбирал Константинопольский патриарх. В 1408-м был избран Фотий, грек по происхождению, известный благочестивой жизнью и ученостью. Митрополит после прибытия в Киев из Константинополя посвятил всю жизнь служению Русской церкви.В то время Киев находился под властью литовского князя, стремившегося основать митрополию, отдельную от Москвы, поэтому мира не было в южных епархиях Руси. Благодаря миротворческим усилиям Фотия литовская митрополия была упразднена, и мир в Русской церкви был на долгие годы восстановлен.О приближении кончины святого известил ангел. Он мирно умер в 1430 году.ИмениныПо церковному календарю 15 июля именины отмечают Иувеналий и Фотий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников