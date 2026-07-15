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Кавелашвили в Катаре: о чем говорили президент Грузии и эмир Аль Тани
Кавелашвили в Катаре: о чем говорили президент Грузии и эмир Аль Тани
Sputnik Грузия
Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году 15.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Двустороннее сотрудничество и перспективы развития партнерских отношений обсудил президент Грузии Михаил Кавелашвили на встрече в Дохе с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. По информации пресс-службы администрации президента, в ходе переговоров стороны также подчеркнули важность мира, стабильности и дипломатического диалога в регионе, а также отметили важную роль Катара в международном посредничестве. Кавелашвили выразил эмиру Катара соболезнования в связи с кончиной бывшего эмира шейха Хамада бин Халифы Аль Тани и отметил его значительный вклад в развитие современного Катара. Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году. В ноябре 2012 года в Катаре открылось посольство Грузии, а в августе 2013 года в стране появилось катарское диппредставительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, катар, доха
политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, катар, доха
Кавелашвили в Катаре: о чем говорили президент Грузии и эмир Аль Тани
Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Двустороннее сотрудничество и перспективы развития партнерских отношений обсудил президент Грузии Михаил Кавелашвили на встрече в Дохе с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
По информации пресс-службы администрации президента, в ходе переговоров стороны также подчеркнули важность мира, стабильности и дипломатического диалога в регионе, а также отметили важную роль Катара в международном посредничестве.
Кавелашвили выразил эмиру Катара соболезнования в связи с кончиной бывшего эмира шейха Хамада бин Халифы Аль Тани и отметил его значительный вклад в развитие современного Катара.
Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году. В ноябре 2012 года в Катаре открылось посольство Грузии, а в августе 2013 года в стране появилось катарское диппредставительство.