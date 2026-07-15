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Масштабная операция: в Грузии задержали 121 человека по обвинению в наркопреступлениях
Масштабная операция: в Грузии задержали 121 человека по обвинению в наркопреступлениях
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 15.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-15T17:08+0400
2026-07-15T17:08+0400
2026-07-15T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали 121 человека по обвинению в наркопреступлениях в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по всей стране, сообщил директор Центрального департамента криминальной полиции Давид Кикнадзе на брифинге.По данным МВД, среди задержанных 59 человек были в той или иной степени вовлечены в схемы сбыта наркотиков. Среди них есть как граждане Грузии, так и иностранцы.В МВД заявили, что в рамках расследования полиция на основании судебных постановлений неоднократно проводила контрольные закупки наркотических средств, а также осуществляла скрытую аудио- и видеозапись этих операций.Кроме того, правоохранители задержали лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, после проведения операции по замене посылок, отправленных на их имена в рамках операции под прикрытием. В результате были изъяты наркотические вещества в особо крупном размере.Во время обысков личных вещей, домов и автомобилей обвиняемых, а также в ходе следственных мероприятий полиция обнаружила и изъяла различные виды наркотических и психотропных веществ, подготовленных к сбыту. Среди них – метадон, альфа-PVP, кокаин, кетамин, бупренорфин, марихуана и растения каннабиса.Также были изъяты материалы для фасовки наркотиков, электронные весы и денежные средства, которые, предположительно, были получены от реализации запрещенных веществ.Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2026 года к ответственности за наркопреступления были привлечены около 5 тысяч человек, из них около 1 тысячи – за участие в незаконном сбыте наркотиков.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число привлеченных к ответственности по делам о наркопреступлениях выросло на 85%, заявили в МВД. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии, мвд грузии
Масштабная операция: в Грузии задержали 121 человека по обвинению в наркопреступлениях
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали 121 человека по обвинению в наркопреступлениях в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по всей стране, сообщил директор Центрального департамента криминальной полиции Давид Кикнадзе на брифинге.
По данным МВД, среди задержанных 59 человек были в той или иной степени вовлечены в схемы сбыта наркотиков. Среди них есть как граждане Грузии, так и иностранцы.
В МВД заявили, что в рамках расследования полиция на основании судебных постановлений неоднократно проводила контрольные закупки наркотических средств, а также осуществляла скрытую аудио- и видеозапись этих операций.
Кроме того, правоохранители задержали лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, после проведения операции по замене посылок, отправленных на их имена в рамках операции под прикрытием. В результате были изъяты наркотические вещества в особо крупном размере.
Во время обысков личных вещей, домов и автомобилей обвиняемых, а также в ходе следственных мероприятий полиция обнаружила и изъяла различные виды наркотических и психотропных веществ, подготовленных к сбыту. Среди них – метадон, альфа-PVP, кокаин, кетамин, бупренорфин, марихуана и растения каннабиса.
Также были изъяты материалы для фасовки наркотиков, электронные весы и денежные средства, которые, предположительно, были получены от реализации запрещенных веществ.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2026 года к ответственности за наркопреступления были привлечены около 5 тысяч человек, из них около 1 тысячи – за участие в незаконном сбыте наркотиков.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число привлеченных к ответственности по делам о наркопреступлениях выросло на 85%, заявили в МВД.