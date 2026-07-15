https://sputnik-georgia.ru/20260715/nazvan-pobeditel-tendera-na-stroitelstvo-novoy-tramvaynoy-linii-v-tbilisi-299652241.html

Назван победитель тендера на строительство новой трамвайной линии в Тбилиси

Назван победитель тендера на строительство новой трамвайной линии в Тбилиси

Sputnik Грузия

Власти называют проект историческим, поскольку трамвай должен вернуться в столицу спустя почти два десятилетия 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T15:06+0400

2026-07-15T15:06+0400

2026-07-15T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Победителем тендера на строительство трамвайной линии из тбилисского района Дидубе в Диди Дигоми стала турецкая компания EYE (Emre Ray + Yüksel + Erk), заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.Прием заявок на участие в закупке завершился 31 марта. За этот период мэрия изучала предложения, представленные четырьмя компаниями. Победитель предложил самую низкую цену – 287,6 миллиона лари, что на 129 миллионов лари меньше предполагаемой стоимости тендера, составлявшей 416,6 миллиона лари."Желание участвовать в тендере выразили и представили соответствующие предложения четыре крупных компании и совместных предприятия, среди них три компании, зарегистрированные в Турции, и одна – в Китае. Оценка представленных предложений уже завершена, и у нас есть победитель – совместное предприятие, зарегистрированное в Турции, которое предложило самую низкую цену", – заявил Каладзе.По его словам, в соответствии с правилами закупок Азиатского банка развития также был установлен 14-дневный период для возможного обжалования, после завершения которого будет заключен договор с компанией.Проект также включает строительство соответствующего депо, предназначенного для технического обслуживания и эксплуатации 11 составов. Один состав должен будет вмещать не менее 300 пассажиров.Подрядчик будет реализовывать проект по методу Design-Build (DB), который предусматривает как подготовку проектной документации, так и непосредственно строительные работы.На реализацию проекта подрядчику будет предоставлено три года, из которых 24 месяца отведены непосредственно на строительные работы.Проект, сметная стоимость которого составляет 417 миллионов лари, будет полностью финансироваться из государственного бюджета. Как отметил Каладзе, данная инициатива имеет историческое значение, поскольку этот вид транспорта возвращается в столицу после многих лет отсутствия.Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940-е годы.В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы, маршрутные такси и метро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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