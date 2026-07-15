https://sputnik-georgia.ru/20260715/pravitelstvo-gruzii-natseleno-na-rost-konkurentosposobnosti-chastnogo-sektora-299644050.html

Правительство Грузии нацелено на рост конкурентоспособности частного сектора

Правительство Грузии нацелено на рост конкурентоспособности частного сектора

Sputnik Грузия

В июне 2026 года товарооборот достиг рекордного уровня в 2,4 млрд долларов, что на 11,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T09:01+0400

2026-07-15T09:01+0400

2026-07-15T09:01+0400

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министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Показатели, зафиксированные в сфере внешней торговли и особенно в экспортном направлении, являются результатом правильной политики грузинского правительства, направленной на повышение конкурентоспособности частного сектора и его поддержку, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Согласно статистике, в июне 2026 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт увеличился на 20,4% и достиг рекордного объема для июня – 771,3 млн долларов. По словам Цинцадзе, позитивные тенденции во внешней торговле сохраняются, в частности, в июне этого года зафиксирован объем экспорта в 771,3 млн долларов, что является рекордом аналогичного месяца прошлых лет. Кроме того, как отметил замминистра, экспорт за январь-июнь текущего года вырос на 20,1%, а его объем также достиг рекордной отметки – 3,8 млрд долларов. В июне 2026 года товарооборот достиг рекордного уровня в 2,4 млрд долларов, что на 11,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-июне 2026 года товарооборот увеличился на 5,8% и также достиг рекордного уровня в 12,9 млрд долларов. Внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом. В прошлом году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, министерство экономики и устойчивого развития грузии