https://sputnik-georgia.ru/20260715/prezident-turkmenistana-posetit-gruziyu-s-ofitsialnym-vizitom-16-iyulya--299660761.html

Президент Туркменистана посетит Грузию с официальным визитом 16 июля

Президент Туркменистана посетит Грузию с официальным визитом 16 июля

Sputnik Грузия

Бердымухамедов и Кавелашвили обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и региональные вопросы 15.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершит официальный визит в Грузию в четверг, 16 июля, сообщила Администрация президента Грузии. По данным администрации, официальная церемония встречи президента Туркменистана состоится в Президентском дворце в 11:30. В рамках визита Бердымухамедов встретится с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили – лидеры обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и региональные вопросы.Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между странами было открыто прямое авиасообщение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, туркменистан, тбилиси, михаил кавелашвили