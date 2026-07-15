https://sputnik-georgia.ru/20260715/prezident-turkmenistana-posetit-gruziyu-s-ofitsialnym-vizitom-16-iyulya--299660761.html
Президент Туркменистана посетит Грузию с официальным визитом 16 июля
Президент Туркменистана посетит Грузию с официальным визитом 16 июля
Sputnik Грузия
Бердымухамедов и Кавелашвили обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и региональные вопросы 15.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-15T19:08+0400
2026-07-15T19:08+0400
2026-07-15T19:32+0400
грузия
новости
политика
туркменистан
тбилиси
михаил кавелашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/0f/299660747_0:326:3061:2048_1920x0_80_0_0_fef183a0c57bbe72d4ed8a3b22b99ddb.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершит официальный визит в Грузию в четверг, 16 июля, сообщила Администрация президента Грузии. По данным администрации, официальная церемония встречи президента Туркменистана состоится в Президентском дворце в 11:30. В рамках визита Бердымухамедов встретится с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили – лидеры обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и региональные вопросы.Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между странами было открыто прямое авиасообщение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
туркменистан
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/0f/299660747_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_3aab831b3aced8559cefea4272816b0e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, туркменистан, тбилиси, михаил кавелашвили
грузия, новости, политика, туркменистан, тбилиси, михаил кавелашвили
Президент Туркменистана посетит Грузию с официальным визитом 16 июля
19:08 15.07.2026 (обновлено: 19:32 15.07.2026)
Бердымухамедов и Кавелашвили обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и региональные вопросы
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершит официальный визит в Грузию в четверг, 16 июля, сообщила Администрация президента Грузии.
По данным администрации, официальная церемония встречи президента Туркменистана состоится в Президентском дворце в 11:30.
В рамках визита Бердымухамедов встретится с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили – лидеры обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и региональные вопросы.
Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между странами было открыто прямое авиасообщение.