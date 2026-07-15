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Рабочий погиб на стройке на западе Грузии
Рабочий погиб на стройке на западе Грузии
Sputnik Грузия
На месте происшествия в данное время работают спасатели и полиция 15.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-15T14:05+0400
2026-07-15T14:05+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Мужчина в возрасте до 30 лет погиб в результате обрушения конструкции на строительной площадке на улице Иоселиани в Кутаиси (регион Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2". Спасатели извлекли тело рабочего из-под обломков металлической конструкции. По предварительной информации, во время работ по заливке бетона конструкция не выдержала нагрузки и обрушилась. Строительство на объекте ведет ООО "Градус Груп Мауди". На месте происшествия работают спасатели и полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, имерети, кутаиси
происшествия, новости, грузия, имерети, кутаиси
Рабочий погиб на стройке на западе Грузии
14:05 15.07.2026 (обновлено: 14:16 15.07.2026)
На месте происшествия в данное время работают спасатели и полиция
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Мужчина в возрасте до 30 лет погиб в результате обрушения конструкции на строительной площадке на улице Иоселиани в Кутаиси (регион Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2".
Спасатели извлекли тело рабочего из-под обломков металлической конструкции. По предварительной информации, во время работ по заливке бетона конструкция не выдержала нагрузки и обрушилась.
Строительство на объекте ведет ООО "Градус Груп Мауди". На месте происшествия работают спасатели и полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.