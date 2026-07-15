https://sputnik-georgia.ru/20260715/rabochiy-pogib-na-stroyke-na-zapade-gruzii-299653986.html

Рабочий погиб на стройке на западе Грузии

Рабочий погиб на стройке на западе Грузии

Sputnik Грузия

На месте происшествия в данное время работают спасатели и полиция 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T14:05+0400

2026-07-15T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Мужчина в возрасте до 30 лет погиб в результате обрушения конструкции на строительной площадке на улице Иоселиани в Кутаиси (регион Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2". Спасатели извлекли тело рабочего из-под обломков металлической конструкции. По предварительной информации, во время работ по заливке бетона конструкция не выдержала нагрузки и обрушилась. Строительство на объекте ведет ООО "Градус Груп Мауди". На месте происшествия работают спасатели и полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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