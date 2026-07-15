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Растения со всего мира: уникальное место в Грузии – видео
Растения со всего мира: уникальное место в Грузии – видео
Sputnik Грузия
В Дендрологическом парке Шекветили на черноморском побережье Грузии произрастает более 1000 различных видов растений, включая деревья со всех пяти континентов... 15.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-15T09:06+0400
2026-07-15T09:06+0400
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В парке около 40 уникальных, редчайших видов флоры. Они представлены в виде более 200 гигантских вековых деревьев, многие из которых являются эндемиками Грузии.Тут растут гигантские баобабы, магнолии, гималайские хвойные, бамбук, эвкалипты. На территории парка также содержатся редкие виды птиц и животных.Несколько лет это место создавал на свои средства миллиардер и политик Бидзина Иванишвили. Основатель правящей партии “Грузинская мечта” часто подвергался за это критике оппозиции.Но после создания парка Иванишвили сделал его бесплатным для всех. И по сей день его посещение остается свободным как для жителей Грузии, так и ее гостей.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, видеоклуб , грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, видеоклуб , грузия, видео
Растения со всего мира: уникальное место в Грузии – видео
09:06 15.07.2026 (обновлено: 09:18 15.07.2026)
В Дендрологическом парке Шекветили на черноморском побережье Грузии произрастает более 1000 различных видов растений, включая деревья со всех пяти континентов мира.
В парке около 40 уникальных, редчайших видов флоры. Они представлены в виде более 200 гигантских вековых деревьев, многие из которых являются эндемиками Грузии.
Тут растут гигантские баобабы, магнолии, гималайские хвойные, бамбук, эвкалипты. На территории парка также содержатся редкие виды птиц и животных.
Несколько лет это место создавал на свои средства миллиардер и политик Бидзина Иванишвили. Основатель правящей партии “Грузинская мечта” часто подвергался за это критике оппозиции.
Но после создания парка Иванишвили сделал его бесплатным для всех. И по сей день его посещение остается свободным как для жителей Грузии, так и ее гостей.