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Растения со всего мира: уникальное место в Грузии – видео

Растения со всего мира: уникальное место в Грузии – видео

Sputnik Грузия

В Дендрологическом парке Шекветили на черноморском побережье Грузии произрастает более 1000 различных видов растений, включая деревья со всех пяти континентов... 15.07.2026, Sputnik Грузия

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В парке около 40 уникальных, редчайших видов флоры. Они представлены в виде более 200 гигантских вековых деревьев, многие из которых являются эндемиками Грузии.Тут растут гигантские баобабы, магнолии, гималайские хвойные, бамбук, эвкалипты. На территории парка также содержатся редкие виды птиц и животных.Несколько лет это место создавал на свои средства миллиардер и политик Бидзина Иванишвили. Основатель правящей партии “Грузинская мечта” часто подвергался за это критике оппозиции.Но после создания парка Иванишвили сделал его бесплатным для всех. И по сей день его посещение остается свободным как для жителей Грузии, так и ее гостей.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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