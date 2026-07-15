https://sputnik-georgia.ru/20260715/razoblachenie-sebya-papuashvili-o-stremlenii-gvaramiya-vtyanut-gruziyu-v-voynu-radi-deneg-299656388.html

"Разоблачение себя": Папуашвили о стремлении Гварамия втянуть Грузию в войну ради денег

"Разоблачение себя": Папуашвили о стремлении Гварамия втянуть Грузию в войну ради денег

Sputnik Грузия

Вот почему Грузию втягивали в войну, напомнил глава парламента Грузии в связи со словами лидера "Коалиции за перемены" о "упущенных триллионах" 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T18:09+0400

2026-07-15T18:09+0400

2026-07-15T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Коалиции за перемены" Ника Гварамия фактически признался, что хотел втянуть Грузию в войну, заявил спикер парламента от партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили. Гварамия в одном из своих интервью заявил, что верит в победу Украины и в то, что эта страна получит триллионы евро после завершения конфликта, тогда как "Грузия останется ни с чем". "Этот человек прямо сам заявил, что в Грузии есть политические группы, которые хотели войны в стране, чтобы затем финансово нажиться на этом. Это разоблачение самого себя", – сказал Папуашвили. По его словам, заявление Гварамия говорит о том, что он и его единомышленники измеряют все деньгами и для них смерть и разрушения – повод получить компенсацию. В свою очередь, другой лидер правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе утверждает, что Грузии не нужны деньги "за счет разрушенной страны". "Грузии не нужны такие миллиарды и триллионы, если взамен это погибшие люди, разрушенная страна и уничтоженное будущее", – заявил Гордуладзе. В правящей партии "Грузинская мечта" неоднократно заявляли, что определенные западные и украинские политики убеждали правительство Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, тем самым открыв "второй фронт" и подключившись к противостоянию с Россией. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, отказ от этого призыва и вызвал охлаждение в отношениях с Западом. Власти Грузии подверглись критике со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Также правительство Грузии стали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Правительство Грузии отказалось от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только Тбилиси. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, цхинвали, абхазия, украина, ника гварамия, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе