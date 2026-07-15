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Разыскиваемую Интерполом иностранку задержали на границе Грузии и Турции
Разыскиваемую Интерполом иностранку задержали на границе Грузии и Турции
Sputnik Грузия
В данный момент женщина помещена под предэкстрадиционное заключение 15.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-15T19:41+0400
2026-07-15T19:41+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Полиция задержала на контрольно-пропускном пункте "Сарпи" на границе Грузии с Турцией гражданку Узбекистана, которая разыскивалась через Интерпол, сообщили в МВД Грузии. По данным ведомства, женщина находилась в розыске по красному циркуляру Интерпола по запросу Казахстана. В каком конкретно преступлении обвиняют иностранку, министерство внутренних дел не уточняет. В настоящее время женщина помещена под предэкстрадиционный арест.Красный циркуляр (Red Notice) Интерпола – это международный запрос к правоохранительным органам по всему миру с просьбой установить местонахождение и временно арестовать человека, скрывающегося от правосудия, для его последующей экстрадиции или выдачи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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мвд грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси, турция, узбекистан, интерпол
мвд грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси, турция, узбекистан, интерпол
Разыскиваемую Интерполом иностранку задержали на границе Грузии и Турции
В данный момент женщина помещена под предэкстрадиционное заключение
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Полиция задержала на контрольно-пропускном пункте "Сарпи" на границе Грузии с Турцией гражданку Узбекистана, которая разыскивалась через Интерпол, сообщили в МВД Грузии.
По данным ведомства, женщина находилась в розыске по красному циркуляру Интерпола по запросу Казахстана.
В каком конкретно преступлении обвиняют иностранку, министерство внутренних дел не уточняет. В настоящее время женщина помещена под предэкстрадиционный арест.
Красный циркуляр (Red Notice) Интерпола – это международный запрос к правоохранительным органам по всему миру с просьбой установить местонахождение и временно арестовать человека, скрывающегося от правосудия, для его последующей экстрадиции или выдачи.