https://sputnik-georgia.ru/20260715/riki-martin-ne-vystupit-v-gruzii---kontsert-pevtsa-otmenili-nakanune-shou-299653193.html

Рики Мартин не выступит в Грузии – концерт певца отменили накануне шоу

Рики Мартин не выступит в Грузии – концерт певца отменили накануне шоу

Sputnik Грузия

Исполнитель отменил концерт в Грузии в рамках международного турне "Ricky Martin Live 2026" по неизвестной причине 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T13:23+0400

2026-07-15T13:23+0400

2026-07-15T14:13+0400

концерт

грузия

новости

культура

тбилиси

рустави

рики мартин

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24819/00/248190076_0:0:2498:1406_1920x0_80_0_0_ca525850508075aa6579873333305a44.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Концерт популярного исполнителя латиноамериканской поп-музыки Рики Мартина, который должен был состояться на автодроме в Рустави (близ Тбилиси) 16 июля, отменили за день до проведения шоу, сообщили организаторы. Поклонники, купившие билеты на концерт через сайт biletebi.ge, получили сообщение о возврате стоимости в течение 3-5 дней. Исполнитель отменил концерт в Грузии в рамках международного турне "Ricky Martin Live 2026" по неизвестной причине. Мировую популярность Рики Мартину принесли такие хиты как Livin' la Vida Loca, Maria, She Bangs. Певец продал более 95 миллионов пластинок по всему миру и завоевал множество престижных наград. Специальной гостьей вечера должна была стать австралийская певица Натали Имбрулья. Она покорила слушателей своим хитом Torn. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

концерт, грузия, новости, культура, тбилиси, рустави, рики мартин