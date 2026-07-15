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Рики Мартин не выступит в Грузии – концерт певца отменили накануне шоу
Рики Мартин не выступит в Грузии – концерт певца отменили накануне шоу
Sputnik Грузия
Исполнитель отменил концерт в Грузии в рамках международного турне "Ricky Martin Live 2026" по неизвестной причине 15.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-15T13:23+0400
2026-07-15T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Концерт популярного исполнителя латиноамериканской поп-музыки Рики Мартина, который должен был состояться на автодроме в Рустави (близ Тбилиси) 16 июля, отменили за день до проведения шоу, сообщили организаторы. Поклонники, купившие билеты на концерт через сайт biletebi.ge, получили сообщение о возврате стоимости в течение 3-5 дней. Исполнитель отменил концерт в Грузии в рамках международного турне "Ricky Martin Live 2026" по неизвестной причине. Мировую популярность Рики Мартину принесли такие хиты как Livin' la Vida Loca, Maria, She Bangs. Певец продал более 95 миллионов пластинок по всему миру и завоевал множество престижных наград. Специальной гостьей вечера должна была стать австралийская певица Натали Имбрулья. Она покорила слушателей своим хитом Torn. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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концерт, грузия, новости, культура, тбилиси, рустави, рики мартин
концерт, грузия, новости, культура, тбилиси, рустави, рики мартин
Рики Мартин не выступит в Грузии – концерт певца отменили накануне шоу
13:23 15.07.2026 (обновлено: 14:13 15.07.2026)
Исполнитель отменил концерт в Грузии в рамках международного турне "Ricky Martin Live 2026" по неизвестной причине
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Концерт популярного исполнителя латиноамериканской поп-музыки Рики Мартина, который должен был состояться на автодроме в Рустави (близ Тбилиси) 16 июля, отменили за день до проведения шоу, сообщили организаторы.
Поклонники, купившие билеты на концерт через сайт biletebi.ge, получили сообщение о возврате стоимости в течение 3-5 дней.
Исполнитель отменил концерт в Грузии в рамках международного турне "Ricky Martin Live 2026" по неизвестной причине.
Мировую популярность Рики Мартину принесли такие хиты как Livin' la Vida Loca, Maria, She Bangs. Певец продал более 95 миллионов пластинок по всему миру и завоевал множество престижных наград.
Специальной гостьей вечера должна была стать австралийская певица Натали Имбрулья. Она покорила слушателей своим хитом Torn.