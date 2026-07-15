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Рынок труда Грузии: мало специалистов и много людей с дипломами – видео

Рынок труда Грузии: мало специалистов и много людей с дипломами – видео

Sputnik Грузия

Дефицит квалифицированных кадров на рынке труда, особенно в прикладных и технических профессиях, остается одной из основных проблем Грузии. 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T14:36+0400

2026-07-15T14:36+0400

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал ее “одним из главных вызовов для страны”. Выход глава правительства видит в улучшении системы образования в стране.МВФ в этом году похвалил Грузию за сокращение уровня безработицы, при этом были отмечены жалобы компаний на нехватку профессионалов в разных сферах и переизбыток людей с высшим образованием, но отсутствием необходимых технических и других навыков.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , министерство труда и социальной защиты рф, ассоциация работодателей грузии, грузия, видео