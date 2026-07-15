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Сбившему насмерть мать с ребенком в городе Гори грозит до 12 лет тюрьмы

Сбившему насмерть мать с ребенком в городе Гори грозит до 12 лет тюрьмы

Sputnik Грузия

Личность водителя, согласно грузинскому законодательству, не разглашается до суда 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T19:37+0400

2026-07-15T19:37+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Водителю, сбившему насмерть мать с трехлетней дочерью на пешеходном переходе в городе Гори на востоке Грузии, предъявлено официальное обвинение по статье, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Водитель наехал на женщину с дочерью на улице Чавчавадзе в центре Гори вечером 13 июля. Пострадавших доставили в местные клиники, но спасти их жизни врачам не удалось. По данным следствия, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения. Он был задержан в тот же день, и ему предъявлено обвинение по статье "Вождение в нетрезвом виде и нарушение правил безопасности вождения автомобилем, повлекшее смерть двух лиц". Прокуратура будет требовать заключения водителя под стражу. Личность водителя, согласно грузинскому законодательству, не разглашается до суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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