https://sputnik-georgia.ru/20260715/seti-elektroudochki-i-nezakonnyy-ulov-v-gruzii-vyyavili-sotni-faktov-brakonerstva-299655440.html

Сети, электроудочки и незаконный улов: в Грузии выявили сотни фактов браконьерства

Сети, электроудочки и незаконный улов: в Грузии выявили сотни фактов браконьерства

Sputnik Грузия

Браконьеры чаще всего использовали запрещенные средства лова, в том числе ставные сети и электроудочки 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T20:11+0400

2026-07-15T20:11+0400

2026-07-15T20:11+0400

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департамент природоохранного надзора

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Сотрудники Департамента природоохранного надзора в рамках борьбы с браконьерством в период с 1 января по 30 июня 2026 года выявили 281 факт нарушения правил рыболовства и незаконного вылова рыбы в Грузии. Как сообщили в ведомстве, 131 из выявленных случаев имеет признаки уголовного преступления. Материалы переданы в соответствующие правоохранительные органы для дальнейшего реагирования. Общий объем незаконно добытой рыбы превысил 268 килограммов. Наибольшее количество нарушений (66 фактов) выявлено на территории Западного регионального управления. Кроме того, 46 случаев зафиксировано в Мцхета-Мтианети, 40 – в Самегрело - Верхней Сванетии, 37 – в Кахети, 22 – в Квемо-Картли, 18 – на территории Аджарии и Гурии, 5 – в Шида-Картли и 4 — в Самцхе-Джавахети. Еще 36 случаев незаконной рыбалки выявили сотрудники Конвенционного управления по охране Черного моря. В Тбилиси за первые шесть месяцев года зафиксировано 7 фактов нарушения правил рыболовства. По данным департамента, браконьеры чаще всего использовали запрещенные средства лова, в том числе ставные сети и электроудочки. "Наряду с выявлением и пресечением случаев незаконного рыболовства одним из приоритетов Департамента природоохранного надзора остается профилактика. В этом направлении регулярно планируются превентивные мероприятия, особенно в тех местах, где в последние годы чаще фиксировались случаи браконьерства", – говорится в сообщении. В рамках профилактических мероприятий за первые шесть месяцев 2026 года было изъято более 3,5 тысячи метров ставных сетей и около 65 рыболовных ловушек. Сотрудники департамента осуществляют круглосуточное патрулирование по всей территории страны. Кроме того, специалисты оперативно реагируют на сообщения граждан, поступающие на горячую линию 153. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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