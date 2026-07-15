https://sputnik-georgia.ru/20260715/sud-vynes-prigovor-vosmerym-za-organizovannye-pytki-v-tbilisi-299661959.html

Суд вынес приговор восьмерым за организованные пытки в Тбилиси

Суд вынес приговор восьмерым за организованные пытки в Тбилиси

Sputnik Грузия

Суд установил, что осужденные систематически нападали на заранее отобранных жертв, включая несовершеннолетних, снимали и распространяли записи насилия в... 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T20:59+0400

2026-07-15T20:59+0400

2026-07-15T20:59+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными восемь человек, в том числе пятерых несовершеннолетних, в пытках, организации групповых насильственных действий с целью разжигания нетерпимости и участии в них, а также в групповом грабеже.Приговор был вынесен на основании доказательств, представленных прокуратурой.Как установил суд в ходе разбирательства, обвиняемые входили в группу с "фашистско-нацистской" идеологией и, исходя из своих убеждений, организовывали насилие в отношении лиц с образом жизни, который считали неприемлемым, — в том числе несовершеннолетних.Под предлогом "борьбы с нетерпимостью" члены группы заранее выбирали жертв, после чего организованно и группой нападали на них, унижали, подвергали физическому и психологическому насилию и пыткам. В ряде случаев жертв также лишали личных вещей. Сцены насилия снимались на видео и распространялись в социальных сетях и закрытых группах.Суд признал подсудимых полностью виновными по предъявленным обвинениям — по статьям о пытках, совершенных организованной группой (в том числе в отношении несовершеннолетнего), об организации группового насильственного действия и участии в нем, а также о групповом грабеже.Двое совершеннолетних подсудимых приговорены к 14 годам лишения свободы, еще один — к 8 годам. Наказание для несовершеннолетних было смягчено на основании Кодекса о правосудии в отношении несовершеннолетних: один из них получил 10 лет и 6 месяцев, двое — по 9 лет и 4 месяца, один — 6 лет, еще один — 5 лет и 4 месяца лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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