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СВО: особенности освобождения Одессы

СВО: особенности освобождения Одессы

Sputnik Грузия

Массированное и методичное поражение объектов противника в черноморских и дунайских портах, прилегающей акватории – обретает черты операции освобождения... 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T21:04+0400

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В силу развития событий на украинском ТВД, российским войскам придется освобождать Одессу. Главная черноморская битва впереди.Стратегическая цель – уничтожение натовской логистики ВСУ, изоляция бандеровского режима от Европы с моря, возвращение в состав России Николаевской и Одесской областей. Здесь нет преувеличения. Президент Владимир Путин ранее заявил: "Россия освободит Донбасс и Новороссию либо военным, либо другим путем".Под ударами ВС России четвертые сутки горят черноморские и дунайские порты, сухогрузы с оружием для украинской армии – у причалов, на рейде, и в прилегающей акватории. Пожары и детонация в портовой зоне продолжаются на всей извилистой береговой линии протяженностью более 300 км – от Очакова до Измаила. Истощенная ПВО противника лишь обозначает работу по "баллистике".По данным Минобороны РФ, за минувшие 24 часа высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА в порту "Одесса" уничтожены два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, резервуары с ГСМ для ВСУ, портовая инфраструктура для разгрузки горючего. На одесском рейде российскими ударными БПЛА поражены три сухогруза.В порту "Черноморск" Одесской области 14 июля поражены контейнеровоз и сухогруз – с вооружением, боеприпасами и прочим военным имуществом. На переходе морем Черноморска в Одессу поражен танкер. В порту "Днепро-Бугский" Николаевской области во время выгрузки "прилетело" по двум судам с вооружением и военным имуществом для ВСУ. В порту "Южный" высокоточными ракетами воздушного базирования поражены объекты инфраструктуры логистического центра, которые использовались для военных целей.Днем ранее в порту "Черноморск" выведены из строя два морских парома и контейнеровоз с грузами для ВСУ, десантное судно "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. Российские удары поражают пусковые установки ракет "Нептун" и "Фламинго", снижают возможности транспортировки вооружения противника в Черноморской операционной зоне", подрывают боеспособность ВСУ на фронте. Факты подсказывают, что к середине июля Россия установила де-факто морскую блокаду украинских портов, и методично рубит каналы натовских поставок.Сложный выборНа Западе хорошо понимают важность рассредоточенной одесской логистики для продолжения прокси-войны с Россией. Противник огрызается – количество сбитых над регионами РФ дронов ВСУ порой превышает 900 единиц в сутки. Агентство Reuters транслировало информацию о десятках (с начала июля) украинских ударов БПЛА по гражданским судам в Азовском море – это сухогрузы, танкеры, буксиры под разными флагами. Киев расширяет масштабы морской эскалации. Вот, и турецкое агентство Aydınlık заметило: "Украина превратила Черное море в зону боевых действий. После саммита НАТО в Анкаре активизировала атаки на гражданские суда в Черном и Азовском морях, что создает дополнительные риски для морских перевозок и энергетической безопасности Турции". Агентство сообщило: дронами ВСУ атакованы (преимущественно в Азовском море) более 50 гражданских торговых судов, включая турецкие.Закономерно растет вероятность освобождения Одессы от бандеровцев не только "Искандерами" и "Калибрами". Этот город-порт в некотором смысле важнее Киева. Россия не станет ждать, пока Европа наштампует для украинской прокси-армии миллионы ударных дронов и тысячи ракет для поставок через одесские порты. Специалисты считают, что российский Черноморский флот вполне способен отрезать Украину от моря, и это будет не СВО.Формат специальной военной операции не позволяет Вооруженным силам РФ делать многое из того, что они могли бы на войне – с применением исключительно конвенционального оружия. В Кремле не раз заявляли о превращении СВО в "полномасштабную войну". Страны НАТО очевидно и безрассудно спешат к Третьей мировой. Конструктивный диалог России с Западом едва ли невозможен, и все же война де-юре не объявлена. Именно поэтому грузооборот украинских морских портов с 2021-го – за четыре года боевых действий – упал всего в два раза, а не до нуля.Уровень подготовки и компетенции западных лидеров не позволяет понять, насколько они заигрались в "украинскую" войну с Россией, и насколько близки к прямому военному конфликту – в масштабах, несравнимых с "удобным" для НАТО украинским "полигоном". Разумеется, Фридрих Мерц будет искренне удивлен, когда "Орешник" прилетит по Берлину, а Кая Каллас не отличит каминный пепел от ядерного. Дональд Трамп второй сезон "танцует на иранских граблях". Российская "проблема" – не быстрое и эффективное уничтожение противника на поле боя, а стремление не навредить при этом большей и лучшей части человечества. Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину предстоит сделать очень сложный выбор. Как бы то ни было, мы преодолеем все испытания.На территории Украины нет ни одного истинно украинского города, все они построены в России, и Одесса – не исключение. Черноморский город-порт возник по воле российской императрицы Екатерины II в 1784 году. Одесса веками играла важную геополитическую роль морских ворот Российской Империи (СССР). Одесские порты обеспечивали основной морской грузооборот между огромным восточно-европейским пространством и самыми отдаленными районами планеты. История подсказывает: России придется освобождать Одессу – в силу развития боевых действий на европейском ТВД. Даже если эта операция изначально не планировалась.Главная черноморская битва впереди. Безусловное уничтожение натовской логистики в северном Причерноморье, и бандеровщины на Украине – стратегическая необходимость, залог суверенитета и национальной безопасности РФ в обозримом будущем. А для светлого будущего России предстоит сделать гораздо больше.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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