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В Кремле рассчитывают на возобновление посредничества США по Украине

В Кремле рассчитывают на возобновление посредничества США по Украине

Sputnik Грузия

В Кремле рассчитывают, что Вашингтон вернется к посредничеству по Украине, как только освободится от других приоритетов – прежде всего от ситуации вокруг Ирана 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T15:17+0400

2026-07-15T15:17+0400

2026-07-15T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. США дают Москве понять, что готовы вернуться к посредническим усилиям по украинскому урегулированию, как только у Вашингтона появится больше свободного времени после решения других проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вместе с тем, судя по продолжающимся нашим каналам общения, о которых, собственно, всем хорошо известно, мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы, после того как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать посреднические усилия в плане украинского урегулирования", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном посредничестве США после заявления президента Дональда Трампа о санкциях. Ранее Трамп допустил высокую вероятность того, что законопроект об "адских санкциях" в отношении России будет принят в США. По словам пресс-секретаря российского президента, в настоящее время "американцам не до украинского урегулирования". Чем занят Вашингтон?Как ранее сообщалось, ситуация вокруг Ирана резко обострилась: в ночь на 8 июля США начали обстрелы, несмотря на подписанный в июне меморандум о завершении военного конфликта. На этой неделе Трамп заявил, что США продолжат бомбардировки Ирана, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном. Трамп также подчеркнул, что при настойчивом стремлении добиться сделки с Ираном США будут наносить удары по электростанциям и мостам в республике. "Завтра ночью мы нанесем по ним очень мощные удары. Следующей ночью мы снова нанесем очень мощные удары (…) настанет очередь электростанций. На следующей неделе настанет очередь мостов", – заявил Трамп в интервью Fox News. Песков и ранее говорил, что в Кремле понимают занятость Вашингтона на фоне ситуации на Ближнем Востоке, которая также требует разрешения. "Мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров", – отмечал Песков. По его словам, Россия рассчитывает на посредничество США в мирных переговорах с украинской стороной. При этом Песков подчеркнул, что контакты между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу сохраняются – со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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