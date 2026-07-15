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Захарова: политика Тбилиси стала для Запада "костью поперек горла"

Захарова: политика Тбилиси стала для Запада "костью поперек горла"

Sputnik Грузия

В МИД РФ считают, что за критикой Тбилиси со стороны западных стран стоит не забота о демократии, а недовольство тем, что грузинские власти проводят... 15.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-15T20:49+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад бесцеремонно вмешивается во внутренние дела Грузии, поскольку воспринимает независимую политику ее нынешнего руководства страны как вызов своим интересам."Если мы говорим о международных отношениях, о повестке, связанной с проблематикой суверенитета, независимости, невмешательства во внутренние дела, то как раз современная Грузия – это наглядный пример бесцеремонного, а порой даже и беспрецедентного вмешательства в дела государства, которое обладает всеми показателями суверенитета", – указала дипломат на брифинге.По ее оценке, "стремление Тбилиси придерживаться самостоятельной, национально ориентированной, то есть ориентированной на собственный народ, политики воспринимается коллективным Западом буквально как вызов, а если говорить по-русски, то как кость поперек горла".Захарова считает, что именно этим раздражением объясняется готовность Запада использовать любые доступные рычаги давления, чтобы добиться смены действующей грузинской власти."Это настолько раздражает его [Запада] представителей, что они буквально готовы применять все рычаги воздействия, лишь бы сместить неугодную действующую власть только потому, что она обслуживает интересы своего народа, потому что она думает о своем народе, потому что она знает свой народ, его историю и, исходя из этого, выстраивает будущее, а не обслуживает тех, кто к народу Грузии, к ее истории не имеет никакого отношения", – подчеркнула Захарова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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