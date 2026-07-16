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Батумский нефтяной терминал возобновил перевалку авиатоплива спустя 8 лет

Батумский нефтяной терминал возобновил перевалку авиатоплива спустя 8 лет

Sputnik Грузия

Терминал приступил к обработке авиационного керосина марки JET A1 производства европейских нефтеперерабатывающих заводов 16.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-16T18:58+0400

2026-07-16T18:58+0400

2026-07-16T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Батумский нефтяной терминал (БНТ) возобновил перевалку и транзит авиационного керосина после восьмилетнего перерыва в июле 2026 года, сообщила компания "КазТрансОйл", управляющая БНТ. БНТ – специализированный нефтяной терминал, который, помимо авиационного керосина, обеспечивает перевалку сырой нефти, мазута, дизельного топлива, автомобильного бензина, различных марок керосина, сжиженных углеводородных газов и других нефтеналивных грузов. По итогам первого полугодия 2026 года объем перевалки нефтеналивных грузов в БНТ составил порядка 725 тыс. тонн. По информации компании, терминал приступил к обработке авиационного керосина марки JET A1 производства европейских нефтеперерабатывающих заводов. Первая партия авиационного керосина объемом 10 тыс. тонн была доставлена в БНТ морским транспортом по Черному морю. В настоящее время груз размещен на терминале и ожидает прибытия железнодорожных вагонов-цистерн для последующей отправки в Казахстан. Авиационный керосин JET A1 является одним из основных видов топлива для гражданской авиации, обеспечивающим надежную эксплуатацию воздушных судов и бесперебойное выполнение авиаперевозок. Как отметили в компании, стабильное обеспечение Казахстана авиационным топливом имеет важное значение для развития транспортной отрасли, повышения мобильности и укрепления энергетической безопасности страны. Батумский порт используется для транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также сухих и навалочных грузов. Через порт Батуми также осуществляется перевалка части удобрений из стран Центральной Азии.Нефтепроводная компания "КазТрансОйл" управляет компанией "Батумский нефтяной терминал" и ее дочерней компанией "Батумский морской порт". В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток проходит через Поти. Главным ограничением этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тыс. контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, новости, грузия, казахстан, батуми, батумский нефтяной терминал, батумский морской порт