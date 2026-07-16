https://sputnik-georgia.ru/20260716/bogatye-i-nebogatye-skolko-lyudey-v-gruzii-poluchayut-menshe-i-bolshe-sredney-zarplaty-299585000.html

Богатые и небогатые: сколько людей в Грузии получают меньше и больше средней зарплаты?

Богатые и небогатые: сколько людей в Грузии получают меньше и больше средней зарплаты?

Sputnik Грузия

Служба доходов Грузии показала, как распределяются зарплаты в стране – от минимальных до самых высоких, которые получают лишь несколько сотен человек 16.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-16T10:52+0400

2026-07-16T10:52+0400

2026-07-16T10:52+0400

зарплата

грузия

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275668499_0:39:3078:1770_1920x0_80_0_0_d3d2eec012b256b1661fb427ae2fa53f.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. В Грузии основная часть работников по найму получает заработную плату менее 3,6 тысячи лари в месяц, говорится в материалах Службы доходов Грузии.Согласно данным службы, заработную плату от 1,2 до 2,4 тысячи лари в Грузии получают 353,5 тысячи человек, от 2,4 до 3,6 тысячи лари – 184,3 тысячи. При этом 173,5 тысячи человек работают за заработную плату до 1 тысячи лари, а 60,9 тысячи человек получают не более 1,2 тысячи лари.У 148,5 тысячи лиц зарплата составляет от 3,6 до 9,6 тысячи лари, а у 18,8 тысячи – от 9,6 до 40 тысяч лари.Зарплату свыше 40 тысяч лари получают 1,3 тысячи человек, а заработную плату свыше 100 тысяч лари в месяц – 360 человек.Средняя заработная плата в Грузии, по данным Национальной службы статистики Грузии, в первом квартале 2026 года составила 2,4 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

зарплата, грузия, новости, общество