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Быстрых перспектив нет: Песков о возобновлении переговоров по Украине

Быстрых перспектив нет: Песков о возобновлении переговоров по Украине

Sputnik Грузия

Ранее глава турецкого МИД заявил, что Анкара готова предоставить площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной по завершению конфликта 16.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-16T16:28+0400

2026-07-16T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Россия признательна Турции за усилия, которые она прикладывает для того, чтобы мирные переговоры по Украине возобновились, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары вновь предоставить площадку для прямых переговоров между российской и украинской делегациями по мирному урегулированию конфликта на Украине. Также глава турецкого МИД высказывал надежду на прекращение огня на Украине, несмотря на сложную ситуацию. При этом он отмечал, что перспективы урегулирования конфликта сохраняются.Песков отметил, что в Москве "хорошо знают", что Анкара готова предоставить свою площадку для переговоров по Украине, и признательны за это турецким друзьям.При этом Песков подтвердил, что Россия по-прежнему готова к завершению конфликта путем мирных переговоров, для Москвы этот путь является приоритетным.Вместе с тем официальный представитель Кремля подчеркнул, что возобновление процесса переговоров потребует времени. В настоящее время "быстрых перспектив" для этого нет, подчеркнул пресс-секретарь российского президента."Пока каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет, мы их не фиксируем. Российская Федерация сохраняет свою открытость для этого пути", – сказал Песков.Ранее в Москве подчеркивали, что при отсутствии желания Киева к мирным переговорам Россия будет продолжать специальную военную операцию до достижения своих целей. При этом отмечалось, что милитаризация стран ЕС и их военная помощь Киеву усугубляет ситуацию на Украине и ставит под угрозу перспективы завершения конфликта дипломатическим путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, украина, анкара, москва, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины