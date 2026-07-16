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Что обсудили в Тбилиси президенты Грузии и Туркменистана – подробности
Что обсудили в Тбилиси президенты Грузии и Туркменистана – подробности
Sputnik Грузия
На встрече в Тбилиси президенты обсудили перспективы расширения сотрудничества между Грузией и Туркменистаном 16.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-16T16:53+0400
2026-07-16T16:53+0400
2026-07-16T16:53+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Грузию является четким подтверждением укрепления высокого уровня политического диалога между странами, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили во время встречи с президентом Туркменистана в Тбилиси. Бердымухамедов прибыл в Грузию с официальным визитом в четверг, 16 июля. Официальная церемония встречи прошла во Дворце президента Грузии. По данным администрации президента, на встрече в Тбилиси президенты обсудили перспективы расширения сотрудничества между Грузией и Туркменистаном. Также на встрече было отмечено, что Грузия как ключевое звено, соединяющее Европу и Азию, заинтересована в углублении связей в транзитной сфере, включая использование будущих возможностей черноморских портов и глубоководного порта Анаклия. Президенты также обсудили укрепление сотрудничества в сферах культуры, образования и науки. Было подчеркнуто значение межличностных связей, развития молодежных и академических обменных программ, а также поддержки совместных культурных инициатив. Уже в пятницу, 17 июля, запланирована встреча президента Туркменистана с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.Также в рамках визита предусмотрены двусторонние встречи между представителями правительств двух стран. Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между ними было открыто прямое авиасообщение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, туркменистан, михаил кавелашвили, тбилиси
грузия, политика, новости, туркменистан, михаил кавелашвили, тбилиси
Что обсудили в Тбилиси президенты Грузии и Туркменистана – подробности
На встрече в Тбилиси президенты обсудили перспективы расширения сотрудничества между Грузией и Туркменистаном
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Грузию является четким подтверждением укрепления высокого уровня политического диалога между странами, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили во время встречи с президентом Туркменистана в Тбилиси.
Бердымухамедов прибыл в Грузию с официальным визитом в четверг, 16 июля. Официальная церемония встречи прошла во Дворце президента Грузии.
По данным администрации президента, на встрече в Тбилиси президенты обсудили перспективы расширения сотрудничества между Грузией и Туркменистаном.
Особое внимание было уделено углублению торгово-экономических отношений, стимулированию инвестиций, сотрудничеству в сферах энергетики, транспорта и логистики, а также более эффективному использованию стратегического потенциала Среднего коридора.
Также на встрече было отмечено, что Грузия как ключевое звено, соединяющее Европу и Азию, заинтересована в углублении связей в транзитной сфере, включая использование будущих возможностей черноморских портов и глубоководного порта Анаклия.
Президенты также обсудили укрепление сотрудничества в сферах культуры, образования и науки.
Было подчеркнуто значение межличностных связей, развития молодежных и академических обменных программ, а также поддержки совместных культурных инициатив.
Уже в пятницу, 17 июля, запланирована встреча президента Туркменистана с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Также в рамках визита предусмотрены двусторонние встречи между представителями правительств двух стран.
Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между ними было открыто прямое авиасообщение.