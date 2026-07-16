Грузинская национальная кухня – одна из лучших в мире

В престижном рейтинге путеводителя TasteAtlas она занимает 21-е место среди двух сотен стран мира, а в рейтинге влиятельного издания Thrillist страна уверенно заняла 4-е место, уступив только Италии, Франции и Испании.



В Нью-Йорке, Лондоне и Берлине грузинская гастрономия переживает настоящий бум. Хачапури и хинкали стабильно отмечаются ресторанными критиками за аутентичность и разнообразие специй.



В странах бывшего СССР грузинская кухня традиционно входит в топ-5 самых любимых и популярных кухонь, а грузинские рестораны присутствуют практически в каждом городе.