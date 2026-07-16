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Грузинская национальная кухня – одна из лучших в мире
Грузинская национальная кухня – одна из лучших в мире
Sputnik Грузия
Грузинская национальная кухня стабильно входит в мировой топ 16.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-16T17:31+0400
2026-07-16T17:31+0400
2026-07-16T18:20+0400
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В престижном рейтинге путеводителя TasteAtlas она занимает 21-е место среди двух сотен стран мира, а в рейтинге влиятельного издания Thrillist страна уверенно заняла 4-е место, уступив только Италии, Франции и Испании.В Нью-Йорке, Лондоне и Берлине грузинская гастрономия переживает настоящий бум. Хачапури и хинкали стабильно отмечаются ресторанными критиками за аутентичность и разнообразие специй.В странах бывшего СССР грузинская кухня традиционно входит в топ-5 самых любимых и популярных кухонь, а грузинские рестораны присутствуют практически в каждом городе.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, кулинария, грузинские традиции и обычаи, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, кулинария, грузинские традиции и обычаи, видео
Грузинская национальная кухня – одна из лучших в мире
17:31 16.07.2026 (обновлено: 18:20 16.07.2026)
Грузинская национальная кухня стабильно входит в мировой топ
В престижном рейтинге путеводителя TasteAtlas она занимает 21-е место среди двух сотен стран мира, а в рейтинге влиятельного издания Thrillist страна уверенно заняла 4-е место, уступив только Италии, Франции и Испании.
В Нью-Йорке, Лондоне и Берлине грузинская гастрономия переживает настоящий бум. Хачапури и хинкали стабильно отмечаются ресторанными критиками за аутентичность и разнообразие специй.
В странах бывшего СССР грузинская кухня традиционно входит в топ-5 самых любимых и популярных кухонь, а грузинские рестораны присутствуют практически в каждом городе.