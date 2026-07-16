https://sputnik-georgia.ru/20260716/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-16-iyulya-2026-299643685.html
Какой сегодня церковный праздник: 16 июля 2026
Какой сегодня церковный праздник: 16 июля 2026
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 16 июля отмечают день памяти cвятых Иакинфа, Диомида, Евлампия, Асклипиодота, Голиндухи, Мокия, Марка и Александра 16.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-16T01:01+0400
2026-07-16T01:01+0400
2026-07-16T01:01+0400
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.Иакинф РимскийПо церковному календарю 16 июля поминают мученика Иакинфа, пострадавшего за веру во время правления императора Траяна (98-117).Родился будущий святой в христианской семье в Кесарии Каппадокийской в I веке. Римский император, приблизив юношу к себе, не зная о его вероисповедании, назначил его своим постельничим (кубикулярий – раб, имевший надзор за спальными комнатами).Когда император пировал со своими приближенными, Иакинф, оставшись во дворце, усердно молился Богу в небольшой комнате. Юношу, ослушавшегося императорского приказа, доставили к разгневанному Трояну.Юноша, отказавшись вкусить идоложертвенного мяса, объявил себя христианином. После жестоких пыток мученика бросили в темницу, где его морили голодом и жаждой, предлагая только идольскую пищу.Стражник, принесший на 38-й день идоложертвенного мясо, рядом с узником увидел ангелов, которые одевали его в светлую одежду и возлагали венец на его голову. Император чуть позже захотел продолжить суд над мучеником, но Иакинфа нашли умершим в темнице.Диомид, Евлампий, Асклипиодот и ГолиндухаПо церковному календарю 16 июля поминают мучеников Диомида, Евлампия, Асклипиодота и Голиндуху.Диомид Кесарийский и другие мученики пострадали вместе с мучениками Иакинфом Римским, Феодотом и Феодотией в 108 году в Кесарии Каппадокийской.Мокий и МаркПо церковному календарю 16 июля поминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших в IV веке за веру.Их схватили как христиан и доставили к правителю Максимиану. За отказ принести жертву идолам им отрубили головы.Первоначальник обители "Неусыпающих"По церковному календарю 16 июля поминают преподобного Александра, жившего в Византийской империи в V веке.Образование будущий святой получил в Константинополе и некоторое время был военным. Затем, почувствовав, что призван к другому служению, он оставил мирскую жизнь и отправился в Сирию, где принял постриг.Получив благословение настоятеля жить отшельником в пустыне, он взял с собой только Евангелие и провел там много лет. Затем с проповедью отправился в город Едессу, где 30 лет был епископом и многих жителей обратил в христианство.Тяга к уединенной жизни оказалась сильнее. Он обосновался на пустынном берегу реки Евфрат. Вскоре к Александру стали приходить другие монахи. Так возникла обитель, где он стал игуменом и ввел правило непрестанной благодарственной молитвы к Господу.Иноки пели псалмы посменно каждый час, день и ночь, поэтому монастырь назвали "Неусыпающие".Монастырь с таким же уставом Александр основал через 20 лет близ Константинополя. Преемником традиций стала Студийская обитель, духовный центр всей Восточной Римской империи. Устав студитов позже лег в основу уставов первых монастырей на Руси.ИмениныПо церковному календарю 16 июля именины отмечают Анатолий, Александр, Василий, Иоанн, Марк, Константин, Никодим и Филипп.Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rossiya Segodnya“
религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 16 июля 2026
По православному церковному календарю 16 июля отмечают день памяти cвятых Иакинфа, Диомида, Евлампия, Асклипиодота, Голиндухи, Мокия, Марка и Александра
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.
По церковному календарю 16 июля поминают мученика Иакинфа, пострадавшего за веру во время правления императора Траяна (98-117).
Родился будущий святой в христианской семье в Кесарии Каппадокийской в I веке. Римский император, приблизив юношу к себе, не зная о его вероисповедании, назначил его своим постельничим (кубикулярий – раб, имевший надзор за спальными комнатами).
Когда император пировал со своими приближенными, Иакинф, оставшись во дворце, усердно молился Богу в небольшой комнате. Юношу, ослушавшегося императорского приказа, доставили к разгневанному Трояну.
Юноша, отказавшись вкусить идоложертвенного мяса, объявил себя христианином. После жестоких пыток мученика бросили в темницу, где его морили голодом и жаждой, предлагая только идольскую пищу.
Стражник, принесший на 38-й день идоложертвенного мясо, рядом с узником увидел ангелов, которые одевали его в светлую одежду и возлагали венец на его голову. Император чуть позже захотел продолжить суд над мучеником, но Иакинфа нашли умершим в темнице.
Диомид, Евлампий, Асклипиодот и Голиндуха
По церковному календарю 16 июля поминают мучеников Диомида, Евлампия, Асклипиодота и Голиндуху.
Диомид Кесарийский и другие мученики пострадали вместе с мучениками Иакинфом Римским, Феодотом и Феодотией в 108 году в Кесарии Каппадокийской.
По церковному календарю 16 июля поминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших в IV веке за веру.
Их схватили как христиан и доставили к правителю Максимиану. За отказ принести жертву идолам им отрубили головы.
Первоначальник обители "Неусыпающих"
По церковному календарю 16 июля поминают преподобного Александра, жившего в Византийской империи в V веке.
Образование будущий святой получил в Константинополе и некоторое время был военным. Затем, почувствовав, что призван к другому служению, он оставил мирскую жизнь и отправился в Сирию, где принял постриг.
Получив благословение настоятеля жить отшельником в пустыне, он взял с собой только Евангелие и провел там много лет. Затем с проповедью отправился в город Едессу, где 30 лет был епископом и многих жителей обратил в христианство.
Тяга к уединенной жизни оказалась сильнее. Он обосновался на пустынном берегу реки Евфрат. Вскоре к Александру стали приходить другие монахи. Так возникла обитель, где он стал игуменом и ввел правило непрестанной благодарственной молитвы к Господу.
Иноки пели псалмы посменно каждый час, день и ночь, поэтому монастырь назвали "Неусыпающие".
Монастырь с таким же уставом Александр основал через 20 лет близ Константинополя. Преемником традиций стала Студийская обитель, духовный центр всей Восточной Римской империи. Устав студитов позже лег в основу уставов первых монастырей на Руси.
По церковному календарю 16 июля именины отмечают Анатолий, Александр, Василий, Иоанн, Марк, Константин, Никодим и Филипп.
Материал подготовлен на основе открытых источников