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Кобахидзе: дружба с Китаем имеет для Грузии исключительное значение
Кобахидзе: дружба с Китаем имеет для Грузии исключительное значение
Sputnik Грузия
Власти Грузии связывают новое авиасообщение с дальнейшим укреплением политических и экономических контактов с КНР 16.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-16T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Китай является мирным государством, полностью ориентированным на прогресс, поэтому для Грузии дружба с КНР имеет исключительное значение, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на церемонии, посвященной запуску прямых регулярных рейсов между Тбилиси и Шанхаем.Третья китайская авиакомпания – China Eastern Airlines, начала полеты в Грузию. Прямые регулярные рейсы Тбилиси – Шанхай стартовали 15 июля.По его словам, прямое авиасообщение станет важным фактором дальнейшего развития двусторонних отношений."Мы делаем все возможное для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Для нас очень важно тесное политическое сотрудничество между Грузией и Китаем. Мы рады, что экономическое партнерство развивается очень быстро. Особое внимание уделяется сотрудничеству в сферах образования и культуры", – заявил Кобахидзе.Он также отметил, что в последние годы отношения между Грузией и Китаем развиваются очень быстрыми темпами."Около двух лет назад мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое уже принесло нашим странам конкретные и ощутимые результаты. Совсем недавно было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", – заявил Кобахидзе.После введения взаимного безвизового режима между двумя странами интерес китайских авиакомпаний к Грузии возрос. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.С 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Китай отменил визовый режим для граждан Грузии с 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение 180 дней в стране можно находиться не более 90 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, китай, шанхай, ираклий кобахидзе
Кобахидзе: дружба с Китаем имеет для Грузии исключительное значение
12:52 16.07.2026 (обновлено: 13:59 16.07.2026)
Власти Грузии связывают новое авиасообщение с дальнейшим укреплением политических и экономических контактов с КНР
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Китай является мирным государством, полностью ориентированным на прогресс, поэтому для Грузии дружба с КНР имеет исключительное значение, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на церемонии, посвященной запуску прямых регулярных рейсов между Тбилиси и Шанхаем.
Третья китайская авиакомпания – China Eastern Airlines, начала полеты в Грузию. Прямые регулярные рейсы Тбилиси – Шанхай стартовали 15 июля.
"Партнерство, дружба и отношения с Китаем имеют для нас исключительное значение. Китай – мирное государство, полностью ориентированное на развитие, модернизацию и прогресс", – заявил Кобахидзе.
По его словам, прямое авиасообщение станет важным фактором дальнейшего развития двусторонних отношений.
"Мы делаем все возможное для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Для нас очень важно тесное политическое сотрудничество между Грузией и Китаем. Мы рады, что экономическое партнерство развивается очень быстро. Особое внимание уделяется сотрудничеству в сферах образования и культуры", – заявил Кобахидзе.
Он также отметил, что в последние годы отношения между Грузией и Китаем развиваются очень быстрыми темпами.
"Около двух лет назад мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое уже принесло нашим странам конкретные и ощутимые результаты. Совсем недавно было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", – заявил Кобахидзе.
После введения взаимного безвизового режима между двумя странами интерес китайских авиакомпаний к Грузии возрос. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.
С 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Китай отменил визовый режим для граждан Грузии с 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение 180 дней в стране можно находиться не более 90 дней.