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Мошенничество с визами в США для граждан Грузии – обвиняемым избрали меру пресечения

Мошенничество с визами в США для граждан Грузии – обвиняемым избрали меру пресечения

Sputnik Грузия

В ходе расследования были изъяты поддельные документы и печати, предназначенные для нескольких сотен человек 16.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-16T14:54+0400

2026-07-16T14:54+0400

2026-07-16T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в отношении четырех обвиняемых по делу о подделке документов для лиц, желающих получить убежище в США, сообщили в Генпрокуратуре.Трое обвиняемых останутся под стражей на время следствия, один – освобожден под залог.По словам адвоката одного из фигурантов дела Арчила Двалишвили, его подзащитный признает свою вину."Он признает совершение преступления. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения. На данном этапе у нас есть определенные предложения относительно дальнейшего сотрудничества со следствием, и, вероятно, в будущем мы будем ходатайствовать об изменении меры пресечения", – сказал Двалишвили.Как отметила прокурор по делу Мариам Гигаури, Тбилисский городской суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры."Уголовное расследование продолжается. Дата предварительного судебного заседания назначена, после завершения расследования дело будет передано в суд для рассмотрения по существу", – сказала Гигаури.Согласно расследованию, проведенному совместно с посольством США, члены группы, занимавшейся изготовлением поддельных документов, составляли для граждан вымышленные истории о преследованиях в Грузии, чтобы те могли использовать их при подаче заявления на убежище в США.В ходе расследования были изъяты поддельные документы и печати, предназначенные для нескольких сотен человек. В период с 1 января 2025 года по июнь 2026 года участники преступной группы получили доход в размере 675 794 лари, 388 526 долларов США и 4 964 евро.Аналогичные две преступные группы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов при содействии посольства США в начале июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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