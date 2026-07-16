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Почему растет количество змей в столице Грузии? – видео
Почему растет количество змей в столице Грузии? – видео
Sputnik Грузия
Рост количества сообщений о змеях в Тбилиси в теплое время года связан с естественными сезонными миграциями и расширением городской застройки 16.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-16T17:50+0400
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Многие сообщения вызваны паникой в соцсетях – люди принимают за ядовитых змей безобидных желтопузиков. Эксперты выделяют несколько основных причин появления змей в городской черте.Летом змеи покидают укрытия в поисках пищи (мелких грызунов, ящериц) и прохлады. Новые жилые комплексы и дороги строятся на территориях, которые исторически были естественной средой обитания рептилий. Стихийные свалки и нескошенная трава во дворах привлекают грызунов, что создает идеальные условия для охоты змей.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, змеи, грузия, видеоклуб , общество, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, змеи, грузия, видеоклуб , общество, видео
Почему растет количество змей в столице Грузии? – видео
17:50 16.07.2026 (обновлено: 18:22 16.07.2026)
Рост количества сообщений о змеях в Тбилиси в теплое время года связан с естественными сезонными миграциями и расширением городской застройки
Многие сообщения вызваны паникой в соцсетях – люди принимают за ядовитых змей безобидных желтопузиков. Эксперты выделяют несколько основных причин появления змей в городской черте.
Летом змеи покидают укрытия в поисках пищи (мелких грызунов, ящериц) и прохлады. Новые жилые комплексы и дороги строятся на территориях, которые исторически были естественной средой обитания рептилий. Стихийные свалки и нескошенная трава во дворах привлекают грызунов, что создает идеальные условия для охоты змей.