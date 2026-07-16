https://sputnik-georgia.ru/20260716/pochemu-rastet-kolichestvo-zmey-v-stolitse-gruzii---video-299670768.html

Почему растет количество змей в столице Грузии? – видео

Почему растет количество змей в столице Грузии? – видео

Sputnik Грузия

Рост количества сообщений о змеях в Тбилиси в теплое время года связан с естественными сезонными миграциями и расширением городской застройки 16.07.2026, Sputnik Грузия

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Многие сообщения вызваны паникой в соцсетях – люди принимают за ядовитых змей безобидных желтопузиков. Эксперты выделяют несколько основных причин появления змей в городской черте.Летом змеи покидают укрытия в поисках пищи (мелких грызунов, ящериц) и прохлады. Новые жилые комплексы и дороги строятся на территориях, которые исторически были естественной средой обитания рептилий. Стихийные свалки и нескошенная трава во дворах привлекают грызунов, что создает идеальные условия для охоты змей.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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