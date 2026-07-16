https://sputnik-georgia.ru/20260716/posle-stikhii-v-telavi-prodolzhayut-ukreplyat-ruslo-i-zaschitnye-sooruzheniya-299667256.html

После стихии в Телави продолжают укреплять русло и защитные сооружения

После стихии в Телави продолжают укреплять русло и защитные сооружения

Sputnik Грузия

Власти одновременно оценивают риски повторного удара стихии и готовят почву для новых инженерных работ 16.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-16T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Пятый день продолжаются работы по ликвидации последствий стихии в Телави: специалисты очищают русло реки Телависхеви, вывозят нанесенную массу и прокладывают дорогу к головному сооружению с защитными дамбами, сообщил телеканал "Рустави 2".Рано утром 12 июля в результате обильных осадков, выпавших в Телави, река Телависхеви вышла из берегов, и селевой поток затопил несколько улиц города. На территории Телави выпало 57,3 мм осадков, что составляет 85% месячной нормы для июля."Из русла практически полностью извлечены наносы, сейчас продолжаются вывоз этой массы и работы по восстановлению и очистке русла в верхней части и на нижнем участке возле Гулгула", – заявил председатель сакребуло Телавского муниципалитета Арчил Тхилашидзе.Одна из дорог к защитным дамбам уже полностью расчищена, что значительно снижает риск затопления в случае сильных осадков. Соответствующие службы работают в непрерывном режиме, чтобы полностью устранить перебои с подачей питьевой воды. Тяжелая техника также задействована в нескольких селах муниципалитета."Расчищена подъездная дорога к защитным дамбам, чтобы начать инженерно-геологические исследования и спланировать дальнейшие работы, в том числе при необходимости восстановления дамб. Также оценивается объем наносов, чтобы максимально рассчитать риски в случае возможного повторения стихийного бедствия", – заявил губернатор Кахети Платон Калмагелидзе.В Грузии в последние годы участились стихийные бедствия. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови погибли 32 человека, а спустя месяц по той же причине погибли еще три человека. В феврале 2024 года в регионах Аджария и Имерети из-за схода оползня и лавины погибли 11 человек.Основной причиной возникновения смертоносных оползней в Грузии специалисты называют изменение климата. В 2018 году в Грузии стартовала масштабная семилетняя программа, направленная на сокращение рисков катастроф, вызванных изменением климата.Программа была запущена правительством Грузии совместно с Программой развития ООН (UNDP) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (GCF), а также правительств Швеции и Швейцарии.Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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