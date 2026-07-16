https://sputnik-georgia.ru/20260716/predlozheniya-bankov-gruzii-teper-mozhno-sravnit-na-odnoy-platforme-299675109.html

Предложения банков Грузии теперь можно сравнить на одной платформе

Предложения банков Грузии теперь можно сравнить на одной платформе

Sputnik Грузия

На платформе можно узнать и сравнить тарифы по открытию вкладов и процентные ставки, тарифы обслуживания банковских карт, а также стоимость других услуг банков 16.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-16T23:31+0400

2026-07-16T23:31+0400

2026-07-16T23:31+0400

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Единая платформа сравнения тарифов платежных услуг и процентных ставок по вкладам 13 коммерческих банков заработала в Грузии на базе Национального банка, говорится в сообщении регулятора.На платформе можно сравнить условия открытия вкладов и процентные ставки, тарифы на обслуживание банковских карт, стоимость банковских услуг при денежных переводах, курсы валют, а также рассчитать стоимость услуг при проведении сложных банковских операций.По словам президента Национального банка Грузии Натии Турнава, новый функционал является еще одним важным шагом на пути к повышению доступности информации о банковских услугах и поддержке осознанного выбора пользователя. Платформа для сравнения тарифов платежных услуг и процентных ставок вкладов позволяет пользователям сравнивать как отдельные тарифы платежных услуг, так и тарифные планы. Функционал адаптирован как для физических, так и для юридических лиц. Используя различные фильтры, пользователь может сравнить интересующие его условия и выбрать наиболее подходящий вариант.Информация и условия, представленные на сайте, отражают данные, предоставленные коммерческими банками в Национальный банк Грузии на текущий момент.Нацбанк Грузии предупреждает, что перед совершением операций все данные необходимо дополнительно уточнять непосредственно в банке, поскольку он вправе в любое время изменить условия предоставления своих услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, натия турнава, коммерческие банки, национальный банк грузии