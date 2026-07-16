https://sputnik-georgia.ru/20260716/predlozheniya-bankov-gruzii-teper-mozhno-sravnit-na-odnoy-platforme-299675109.html
Предложения банков Грузии теперь можно сравнить на одной платформе
Предложения банков Грузии теперь можно сравнить на одной платформе
Sputnik Грузия
На платформе можно узнать и сравнить тарифы по открытию вкладов и процентные ставки, тарифы обслуживания банковских карт, а также стоимость других услуг банков 16.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-16T23:31+0400
2026-07-16T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Единая платформа сравнения тарифов платежных услуг и процентных ставок по вкладам 13 коммерческих банков заработала в Грузии на базе Национального банка, говорится в сообщении регулятора.На платформе можно сравнить условия открытия вкладов и процентные ставки, тарифы на обслуживание банковских карт, стоимость банковских услуг при денежных переводах, курсы валют, а также рассчитать стоимость услуг при проведении сложных банковских операций.По словам президента Национального банка Грузии Натии Турнава, новый функционал является еще одним важным шагом на пути к повышению доступности информации о банковских услугах и поддержке осознанного выбора пользователя. Платформа для сравнения тарифов платежных услуг и процентных ставок вкладов позволяет пользователям сравнивать как отдельные тарифы платежных услуг, так и тарифные планы. Функционал адаптирован как для физических, так и для юридических лиц. Используя различные фильтры, пользователь может сравнить интересующие его условия и выбрать наиболее подходящий вариант.Информация и условия, представленные на сайте, отражают данные, предоставленные коммерческими банками в Национальный банк Грузии на текущий момент.Нацбанк Грузии предупреждает, что перед совершением операций все данные необходимо дополнительно уточнять непосредственно в банке, поскольку он вправе в любое время изменить условия предоставления своих услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, коммерческие банки, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, натия турнава, коммерческие банки, национальный банк грузии
Предложения банков Грузии теперь можно сравнить на одной платформе
На платформе можно узнать и сравнить тарифы по открытию вкладов и процентные ставки, тарифы обслуживания банковских карт, а также стоимость других услуг банков
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Единая платформа сравнения тарифов платежных услуг и процентных ставок по вкладам 13 коммерческих банков заработала в Грузии на базе Национального банка, говорится в сообщении регулятора.
На платформе можно сравнить условия открытия вкладов и процентные ставки, тарифы на обслуживание банковских карт, стоимость банковских услуг при денежных переводах, курсы валют, а также рассчитать стоимость услуг при проведении сложных банковских операций.
По словам президента Национального банка Грузии Натии Турнава, новый функционал является еще одним важным шагом на пути к повышению доступности информации о банковских услугах и поддержке осознанного выбора пользователя.
"Новый функционал дает пользователям возможность сравнивать условия различных банков в одном пространстве и принимать осознанное решение. Эта инициатива поможет как в увеличении доступности информации для пользователей, так и в укреплении прозрачности и здоровой конкуренции в банковском секторе", – сказала Турнава.
Платформа для сравнения тарифов платежных услуг и процентных ставок вкладов позволяет пользователям сравнивать как отдельные тарифы платежных услуг, так и тарифные планы.
Функционал адаптирован как для физических, так и для юридических лиц.
Используя различные фильтры, пользователь может сравнить интересующие его условия и выбрать наиболее подходящий вариант.
Информация и условия, представленные на сайте, отражают данные, предоставленные коммерческими банками в Национальный банк Грузии на текущий момент.
Нацбанк Грузии предупреждает, что перед совершением операций все данные необходимо дополнительно уточнять непосредственно в банке, поскольку он вправе в любое время изменить условия предоставления своих услуг.