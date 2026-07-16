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Президент Туркменистана прибыл в Грузию
Президент Туркменистана прибыл в Грузию
Sputnik Грузия
В рамках визита предусмотрены двусторонние встречи между представителями правительств двух стран 16.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-16T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Грузию с официальным визитом.В международном аэропорту Тбилиси туркменского лидера и членов делегации встретил вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани.Официальная церемония встречи состоялась во Дворце президента Грузии, где Сердара Бердымухамедова приветствовал президент Михаил Кавелашвили.Как сообщили в администрации президента Грузии, в рамках визита запланирована встреча лидеров в формате один на один. Стороны обсудят перспективы углубления двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной повестки.Кроме того, как сообщили в Минобороны Грузии, в пятницу, 17 июля, запланирована встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Туркменистана.Также в рамках визита предусмотрены двусторонние встречи между представителями правительств двух стран.Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между ними было открыто прямое авиасообщение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, михаил кавелашвили, туркменистан, ираклий чиковани
политика, грузия, новости, тбилиси, михаил кавелашвили, туркменистан, ираклий чиковани
Президент Туркменистана прибыл в Грузию
13:06 16.07.2026 (обновлено: 13:16 16.07.2026)
В рамках визита предусмотрены двусторонние встречи между представителями правительств двух стран
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Грузию с официальным визитом.
В международном аэропорту Тбилиси туркменского лидера и членов делегации встретил вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани.
Официальная церемония встречи состоялась во Дворце президента Грузии, где Сердара Бердымухамедова приветствовал президент Михаил Кавелашвили.
Как сообщили в администрации президента Грузии, в рамках визита запланирована встреча лидеров в формате один на один. Стороны обсудят перспективы углубления двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной повестки.
Кроме того, как сообщили в Минобороны Грузии, в пятницу, 17 июля, запланирована встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Туркменистана.
Также в рамках визита предусмотрены двусторонние встречи между представителями правительств двух стран.
Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между ними было открыто прямое авиасообщение.