Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260716/rossiya-i-ukraina-sovershili-ocherednoy-obmen-telami-pogibshikh-299674100.html
Россия и Украина совершили очередной обмен телами погибших
Россия и Украина совершили очередной обмен телами погибших
Sputnik Грузия
Украинской стороне было передано 501 тело погибших военных, взамен Россия получила 31 тело 16.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-16T14:25+0400
2026-07-16T19:53+0400
россия
в мире
украина
киев
минобороны рф
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/10/299673922_0:7:870:496_1920x0_80_0_0_4d581a0443f242976f34a1be8a50b0ac.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Россия и Украина совершили очередной обмен телами погибших военнослужащих, об этом сообщил телеканал "Первый информационный".Обмен состоялся на белорусской границе.Уточняется, что российская сторона передала украинской 501 тело погибших военнослужащих, взамен Украина передала 31 тело.Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих состоялся 18 июня – тогда украинской стороне было передано 522 тела, российской – 33.Ранее Москва предложила Киеву передать тела погибших при обороне Константиновки украинских военнослужащих. Однако в Минобороны РФ констатировали, что украинская сторона не сделала ничего, чтобы тела погибших были захоронены родственниками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
украина
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/10/299673922_100:0:771:503_1920x0_80_0_0_65af0fb835f95ee76d0f2c50dcf5e98e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, в мире, украина, киев, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, киев, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины

Россия и Украина совершили очередной обмен телами погибших

14:25 16.07.2026 (обновлено: 19:53 16.07.2026)
© RT/Ruptly / Перейти в фотобанкРоссия обменялась телами военных с Украиной
Россия обменялась телами военных с Украиной - Sputnik Грузия, 1920, 16.07.2026
© RT/Ruptly
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Украинской стороне было передано 501 тело погибших военных, взамен Россия получила 31 тело
ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Россия и Украина совершили очередной обмен телами погибших военнослужащих, об этом сообщил телеканал "Первый информационный".
Обмен состоялся на белорусской границе.
Уточняется, что российская сторона передала украинской 501 тело погибших военнослужащих, взамен Украина передала 31 тело.
Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих состоялся 18 июня – тогда украинской стороне было передано 522 тела, российской – 33.
Ранее Москва предложила Киеву передать тела погибших при обороне Константиновки украинских военнослужащих. Однако в Минобороны РФ констатировали, что украинская сторона не сделала ничего, чтобы тела погибших были захоронены родственниками.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0