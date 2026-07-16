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Россия и Украина совершили очередной обмен телами погибших
Россия и Украина совершили очередной обмен телами погибших
Sputnik Грузия
Украинской стороне было передано 501 тело погибших военных, взамен Россия получила 31 тело 16.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-16T14:25+0400
2026-07-16T14:25+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Россия и Украина совершили очередной обмен телами погибших военнослужащих, об этом сообщил телеканал "Первый информационный".Обмен состоялся на белорусской границе.Уточняется, что российская сторона передала украинской 501 тело погибших военнослужащих, взамен Украина передала 31 тело.Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих состоялся 18 июня – тогда украинской стороне было передано 522 тела, российской – 33.Ранее Москва предложила Киеву передать тела погибших при обороне Константиновки украинских военнослужащих. Однако в Минобороны РФ констатировали, что украинская сторона не сделала ничего, чтобы тела погибших были захоронены родственниками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, украина, киев, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, киев, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Россия и Украина совершили очередной обмен телами погибших
14:25 16.07.2026 (обновлено: 19:53 16.07.2026)
Украинской стороне было передано 501 тело погибших военных, взамен Россия получила 31 тело
ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Россия и Украина совершили очередной обмен телами погибших военнослужащих, об этом сообщил телеканал "Первый информационный".
Обмен состоялся на белорусской границе.
Уточняется, что российская сторона передала украинской 501 тело погибших военнослужащих, взамен Украина передала 31 тело.
Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих состоялся 18 июня – тогда украинской стороне было передано 522 тела, российской – 33.
Ранее Москва предложила Киеву передать тела погибших при обороне Константиновки украинских военнослужащих. Однако в Минобороны РФ констатировали, что украинская сторона не сделала ничего, чтобы тела погибших были захоронены родственниками.