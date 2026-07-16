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Россия нарастила экспорт зерна и продуктов его переработки
Россия нарастила экспорт зерна и продуктов его переработки
Sputnik Грузия
По состоянию на 10 июля объем экспорта составил свыше 36,1 млн тонн 16.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-16T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. За первые шесть месяцев 2026 года экспорт зерна и продуктов его переработки из России увеличился на 69%, сообщили в Россельхознадзоре.В ведомстве отметили, что рост объемов экспорта зафиксирован по всем видам продукции: поставки зерновых увеличились на 79% – до более 27,6 млн тонн, кормов и комбикормов – на 27%, до свыше 3,7 млн тонн. Объемы отгрузок кукурузы и ячменя увеличились вдвое – до более чем 3,1 млн тонн и свыше 2,3 млн тонн соответственно.Ранее стало известно, что с начала 2026 года Россия увеличила поставки пшеницы в Азербайджан более чем в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт пшеницы в Турцию за это время увеличился в три раза.В мае Грузия импортировала из России пшеницу на 7,98 миллиона долларов, что на 22% больше, чем месяцем ранее. В то же время в годовом выражении поставки сократились на 13%Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, экономика, россельхознадзор, зерно
россия, экономика, россельхознадзор, зерно
Россия нарастила экспорт зерна и продуктов его переработки
18:29 16.07.2026 (обновлено: 22:14 16.07.2026)
По состоянию на 10 июля объем экспорта составил свыше 36,1 млн тонн
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. За первые шесть месяцев 2026 года экспорт зерна и продуктов его переработки из России увеличился на 69%, сообщили в Россельхознадзоре.
"По данным ФГИС "Аргус-Фито", по состоянию на 10 июля 2026 года экспорт зерна и продуктов его переработки составил свыше 36,1 млн тонн", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что рост объемов экспорта зафиксирован по всем видам продукции: поставки зерновых увеличились на 79% – до более 27,6 млн тонн, кормов и комбикормов – на 27%, до свыше 3,7 млн тонн. Объемы отгрузок кукурузы и ячменя увеличились вдвое – до более чем 3,1 млн тонн и свыше 2,3 млн тонн соответственно.
Ранее стало известно, что с начала 2026 года Россия увеличила поставки пшеницы в Азербайджан более чем в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт пшеницы в Турцию за это время увеличился в три раза.
В мае Грузия импортировала из России пшеницу на 7,98 миллиона долларов, что на 22% больше, чем месяцем ранее. В то же время в годовом выражении поставки сократились на 13%