https://sputnik-georgia.ru/20260716/rossiya-narastila-eksport-zerna-i-produktov-ego-pererabotki-299674425.html

Россия нарастила экспорт зерна и продуктов его переработки

Россия нарастила экспорт зерна и продуктов его переработки

Sputnik Грузия

По состоянию на 10 июля объем экспорта составил свыше 36,1 млн тонн 16.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-16T18:29+0400

2026-07-16T18:29+0400

2026-07-16T22:14+0400

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россельхознадзор

зерно

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. За первые шесть месяцев 2026 года экспорт зерна и продуктов его переработки из России увеличился на 69%, сообщили в Россельхознадзоре.В ведомстве отметили, что рост объемов экспорта зафиксирован по всем видам продукции: поставки зерновых увеличились на 79% – до более 27,6 млн тонн, кормов и комбикормов – на 27%, до свыше 3,7 млн тонн. Объемы отгрузок кукурузы и ячменя увеличились вдвое – до более чем 3,1 млн тонн и свыше 2,3 млн тонн соответственно.Ранее стало известно, что с начала 2026 года Россия увеличила поставки пшеницы в Азербайджан более чем в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт пшеницы в Турцию за это время увеличился в три раза.В мае Грузия импортировала из России пшеницу на 7,98 миллиона долларов, что на 22% больше, чем месяцем ранее. В то же время в годовом выражении поставки сократились на 13%Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, экономика, россельхознадзор, зерно