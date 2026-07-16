https://sputnik-georgia.ru/20260716/rtveli-2026-goskompaniya-vnov-zakupit-izlishki-vinograda-v-gruzii-299654123.html

Ртвели 2026: госкомпания вновь закупит излишки винограда в Грузии

Ртвели 2026: госкомпания вновь закупит излишки винограда в Грузии

Sputnik Грузия

С 2020 года правительство ежегодно субсидирует сбор винограда, чтобы поддержать фермеров 16.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-16T09:01+0400

2026-07-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Излишки винограда в ходе ртвели (сбор урожая) в 2026 году, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем", сообщила медиаплатформа BMG. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. Цена на виноград в Грузии в 2026 году будет зависеть от его качества, и, вместо субсидирования, государство станет гарантом покупки излишков урожая у фермеров. Согласно решению правительства Грузии, в случае избытка урожая, если частный сектор не выразит заинтересованности в закупке винограда, государство будет определять закупочные цены, исходя из содержания сахара. В соответствии с законом "О лозе и вине", в случае винограда разрешенных сортов, если содержание сахара превышает 20%, цена составляет 1,30 лари, при содержании сахара от 17 до 20% – 0,80 лари, а при содержании сахара менее 17% – 0,30 лари. Что касается Саперави, то при содержании сахара более 22% цена составляет 1,50 лари, при содержании сахара от 17 до 22% – 0,90 лари, а при содержании сахара менее 17% – 0,30 лари. В ходе урожая 2025 года правительству пришлось закупить 145 742 918 килограммов винограда за счет средств государственного бюджета, потратив 241 миллион лари. Что касается потенциального бюджета субсидий на урожай 2026 года, то Агентство по вину поясняет, что на данном этапе преждевременно называть конкретные цифры. С 2020 года правительство Грузии ежегодно субсидирует сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли. По правилам 2025 года, излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретает госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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виноград, виноградники, экономика, грузия, новости, кахети, виноделие, грузинское вино, вино и виноделие грузии