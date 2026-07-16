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Скрывался от Интерпола: в Грузии задержали разыскиваемого по красному циркуляру иностранца
Скрывался от Интерпола: в Грузии задержали разыскиваемого по красному циркуляру иностранца
Sputnik Грузия
Сейчас проводятся процедуры по экстрадиции задержанного 16.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-16T15:55+0400
2026-07-16T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Аджарии задержали гражданина Таджикистана, находившегося в международном розыске по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, мужчина разыскивался правоохранительными органами Таджикистана по обвинению в мошенничестве. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции задержали разыскиваемого в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР). В настоящее время в отношении задержанного иностранца проводятся предусмотренные законом процедуры, необходимые для его экстрадиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, таджикистан, тбилиси, аджария, интерпол
происшествия, грузия, новости, таджикистан, тбилиси, аджария, интерпол
Скрывался от Интерпола: в Грузии задержали разыскиваемого по красному циркуляру иностранца
15:55 16.07.2026 (обновлено: 16:09 16.07.2026)
Сейчас проводятся процедуры по экстрадиции задержанного
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Аджарии задержали гражданина Таджикистана, находившегося в международном розыске по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, мужчина разыскивался правоохранительными органами Таджикистана по обвинению в мошенничестве.
В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции задержали разыскиваемого в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР).
В настоящее время в отношении задержанного иностранца проводятся предусмотренные законом процедуры, необходимые для его экстрадиции.