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Скрывался от Интерпола: в Грузии задержали разыскиваемого по красному циркуляру иностранца

Скрывался от Интерпола: в Грузии задержали разыскиваемого по красному циркуляру иностранца

Sputnik Грузия

Сейчас проводятся процедуры по экстрадиции задержанного 16.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-16T15:55+0400

2026-07-16T15:55+0400

2026-07-16T16:09+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Аджарии задержали гражданина Таджикистана, находившегося в международном розыске по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, мужчина разыскивался правоохранительными органами Таджикистана по обвинению в мошенничестве. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции задержали разыскиваемого в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР). В настоящее время в отношении задержанного иностранца проводятся предусмотренные законом процедуры, необходимые для его экстрадиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, таджикистан, тбилиси, аджария, интерпол