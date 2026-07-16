Строительство новой дороги в Россию идет по плану
© Ministry of Infrastructure of GeorgiaСтроительство дороги Квешети-Коби к границе с Россией
© Ministry of Infrastructure of Georgia
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Один из важнейших компонентов проекта – 9-километровый главный тоннель и эвакуационный тоннель такой же длины – уже полностью завершен
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Завершение масштабного дорожного проекта и открытие движения на 23-километровом отрезке Квешети-Коби, ведущем к границе Грузии с Россией, запланированы на 2028 год, при этом часть новых участков в направлении горного курорта Гудаури и Степанцминды сдадут уже в 2026 году, сообщило министерство инфраструктуры Грузии.
Участок Квешети-Коби – один из важнейших участков автомагистрали Север-Юг. Согласно проекту, предусмотрено строительство двухполосной асфальтобетонной дороги с пятью мостами и пятью тоннелями и ремонт одного моста, а также строительство пятикилометровой дороги к горнолыжному курорту Гудаури.
Министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, совместно с губернатором региона Мцхета-Мтианети Александром Загашвили и представителями Департамента автомобильных дорог, ознакомился с ходом строительства автомобильной дороги и тоннелей международного значения Квешети-Коби.
© Ministry of Infrastructure of GeorgiaСтроительство дороги Квешети-Коби к границе с Россией
Строительство дороги Квешети-Коби к границе с Россией
© Ministry of Infrastructure of Georgia
Министр на месте осмотрел строительные работы и заслушал информацию о текущем этапе реализации проекта.
Один из важнейших компонентов проекта – 9-километровый главный тоннель и эвакуационный тоннель такой же длины – уже полностью завершен. На данном этапе ведется обустройство электромеханических систем. Новый тоннель станет самым протяженным в Грузии и с инженерной точки зрения является одним из наиболее сложных сооружений.
Строительные работы активно продолжаются и на мостах. Один из пяти мостов уже завершен. Он возведен по технологии сбалансированного консольного бетонирования, которая была применена в Грузии впервые.
Кроме того, на данный момент также ведется строительство самого высокого и уникального 166-метрового арочного моста.
Параллельно ведется строительство 5-километровой дороги до Гудаури.
© Ministry of Infrastructure of GeorgiaСтроительство дороги Квешети-Коби к границе с Россией
Строительство дороги Квешети-Коби к границе с Россией
© Ministry of Infrastructure of Georgia
Благодаря новой дороге автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс (т. н. Военно-Грузинская дорога) больше не придется закрывать, в результате чего увеличится грузооборот, а жители порядка десяти сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром.
После того, как новая дорога будет введена в эксплуатацию, существенно сократится время в пути. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше), то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут.
Время в пути от Тбилиси до Гудаури сократится с 2 часов до 1,5 часа, а до Степанцминда (главный город Казбегского района) – с 2,5 часа до 1 часа и 45 минут.
© Ministry of Infrastructure of GeorgiaСтроительство дороги Квешети-Коби к границе с Россией
Строительство дороги Квешети-Коби к границе с Россией
© Ministry of Infrastructure of Georgia
Проект новой дороги был утвержден в 2019 году. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству.
Строительство осуществляется департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.