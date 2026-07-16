https://sputnik-georgia.ru/20260716/stroitelstvo-novoy-dorogi-v-rossiyu-idet-po-planu-299672595.html

Строительство новой дороги в Россию идет по плану

Строительство новой дороги в Россию идет по плану

Sputnik Грузия

Один из важнейших компонентов проекта – 9-километровый главный тоннель и эвакуационный тоннель такой же длины – уже полностью завершен 16.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-16T20:51+0400

2026-07-16T20:51+0400

2026-07-16T20:51+0400

грузия

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строительство дороги

грузино-российская граница

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Завершение масштабного дорожного проекта и открытие движения на 23-километровом отрезке Квешети-Коби, ведущем к границе Грузии с Россией, запланированы на 2028 год, при этом часть новых участков в направлении горного курорта Гудаури и Степанцминды сдадут уже в 2026 году, сообщило министерство инфраструктуры Грузии. Участок Квешети-Коби – один из важнейших участков автомагистрали Север-Юг. Согласно проекту, предусмотрено строительство двухполосной асфальтобетонной дороги с пятью мостами и пятью тоннелями и ремонт одного моста, а также строительство пятикилометровой дороги к горнолыжному курорту Гудаури. Министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, совместно с губернатором региона Мцхета-Мтианети Александром Загашвили и представителями Департамента автомобильных дорог, ознакомился с ходом строительства автомобильной дороги и тоннелей международного значения Квешети-Коби. Министр на месте осмотрел строительные работы и заслушал информацию о текущем этапе реализации проекта. Один из важнейших компонентов проекта – 9-километровый главный тоннель и эвакуационный тоннель такой же длины – уже полностью завершен. На данном этапе ведется обустройство электромеханических систем. Новый тоннель станет самым протяженным в Грузии и с инженерной точки зрения является одним из наиболее сложных сооружений.Строительные работы активно продолжаются и на мостах. Один из пяти мостов уже завершен. Он возведен по технологии сбалансированного консольного бетонирования, которая была применена в Грузии впервые. Кроме того, на данный момент также ведется строительство самого высокого и уникального 166-метрового арочного моста. Параллельно ведется строительство 5-километровой дороги до Гудаури. Благодаря новой дороге автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс (т. н. Военно-Грузинская дорога) больше не придется закрывать, в результате чего увеличится грузооборот, а жители порядка десяти сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. После того, как новая дорога будет введена в эксплуатацию, существенно сократится время в пути. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше), то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут. Время в пути от Тбилиси до Гудаури сократится с 2 часов до 1,5 часа, а до Степанцминда (главный город Казбегского района) – с 2,5 часа до 1 часа и 45 минут. Проект новой дороги был утвержден в 2019 году. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству. Строительство осуществляется департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог, гудаури, степанцминда, строительство дороги, грузино-российская граница