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Суд вынес решение по делу гражданина Британии, обвиняемого в ввозе наркотиков в Грузию

Суд вынес решение по делу гражданина Британии, обвиняемого в ввозе наркотиков в Грузию

Sputnik Грузия

Переговоры о процессуальном соглашении были начаты на основании требования Мэттью Роя Десмонда и его адвоката 16.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-16T22:39+0400

2026-07-16T22:39+0400

2026-07-16T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Гражданину Великобритании Мэттью Рою Десмонду, который обвинялся во ввозе в Грузию наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, оформлено процессуальное соглашение. Судья Нино Галусташвили признала британского гражданина виновным и назначила наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч лари. Также он будет выдворен из Грузии. Десмонду запрещен въезд в страну сроком на 20 лет. После освобождения в зале суда он был передан сотрудникам миграционной службы. Сотрудники таможенной службы обнаружили в ручной клади 112 таблеток, содержащих 0,0224 грамма бупренорфина (субутекса), 50 таблеток с 0,75 грамма кодеина, а также 39 капсул с 5,8484 грамма прегабалина, относящегося к психотропным веществам. В прокуратуре заявили, что при задержании гражданин Великобритании не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих, что данные наркотические и психотропные препараты трех наименований были назначены ему врачом.В прокуратуре также отметили, что переговоры о процессуальном соглашении были начаты на основании требования Мэттью Роя Десмонда и его адвоката, при этом размер суммы штрафа также был предложен ими.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, происшествия, великобритания, наркопреступления в грузии, генеральная прокуратура грузии