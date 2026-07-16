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Трагедия в Гори: обвиняемый в смертельном ДТП останется под стражей
Трагедия в Гори: обвиняемый в смертельном ДТП останется под стражей
Sputnik Грузия
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет 16.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-16T11:58+0400
2026-07-16T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Ревазу Элизбарашвили, обвиняемому по делу о смертельном ДТП в Гори, жертвами которого стали молодая женщина и ее трехлетняя дочь.Трагедия произошла 13 июля на улице Чавчавадзе в центре Гори. Внедорожник совершил наезд на женщину и ребенка. Пострадавших доставили в клинику, однако, несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.Как ранее сообщили в МВД Грузии, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.Мужчине предъявлено обвинение по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух человек.Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, гори
происшествия, грузия, новости, тбилиси, гори
Трагедия в Гори: обвиняемый в смертельном ДТП останется под стражей
11:58 16.07.2026 (обновлено: 12:09 16.07.2026)
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Ревазу Элизбарашвили, обвиняемому по делу о смертельном ДТП в Гори, жертвами которого стали молодая женщина и ее трехлетняя дочь.
Трагедия произошла 13 июля на улице Чавчавадзе в центре Гори. Внедорожник совершил наезд на женщину и ребенка. Пострадавших доставили в клинику, однако, несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.
Как ранее сообщили в МВД Грузии, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчине предъявлено обвинение по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух человек.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.