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В Тбилиси проходит грузино-туркменский бизнес-форум – что ждет правительство Грузии

В Тбилиси проходит грузино-туркменский бизнес-форум – что ждет правительство Грузии

Sputnik Грузия

Бизнес-форум в Тбилиси поможет заложить новые деловые связи и реализовать взаимовыгодные проекты, считает премьер Грузии 16.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-16T19:55+0400

2026-07-16T19:55+0400

2026-07-16T19:55+0400

грузия

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туркменистан

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Грузия и Туркменистан являются стабильными торговыми партнерами и намерены в дальнейшем развивать это партнерство, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии бизнес-форума "Грузия – Туркменистан". Бизнес-форум проходит в рамках визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Грузию. По его словам, бизнес-форум в Тбилиси поможет заложить новые деловые связи и реализовать взаимовыгодные проекты. "Сегодня Грузия и Туркменистан являются стабильными и надежными торговыми партнерами. В прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился на 26% и превысил 100 миллионов долларов США. Положительная динамика сохраняется и в этом году", – сказал Кобахидзе. По его словам, важно приложить больше усилий для расширения сотрудничества, чтобы в полной мере использовать возможности партнерства. Глава правительства отметил, что приветствует интерес Туркменистана к расширению логистических и складских возможностей в прибрежных районах Черного моря Грузии. Бердымухамедов уже встретился в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и обсудил важные направления сотрудничества между странами. Уже в пятницу, 17 июля, запланирована встреча президента Туркменистана с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Также в рамках визита предусмотрены двусторонние встречи между представителями правительств двух стран. Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между ними было открыто прямое авиасообщение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, туркменистан, ираклий кобахидзе