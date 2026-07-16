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ВС России нанесли удары по военным предприятиям в Киеве и портам Одесской области

ВС России нанесли удары по военным предприятиям в Киеве и портам Одесской области

Sputnik Грузия

Для групповых ударов было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники 16.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-16T12:32+0400

2026-07-16T12:32+0400

2026-07-16T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли в ночь на четверг групповые удары, в результате которых были поражены предприятия ВПК в Киеве и объекты инфраструктуры в портах "Одесса" и "Южный", сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Отмечается, что для атак военные использовали высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.По данным ведомства, российскими военными были атакованы предприятия украинской военной промышленности в Киеве, которые задействовались для производства и хранения беспилотников большой и средней дальности.Сутками ранее ВС России нанесли удары по украинским портам, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.В результате в портах "Одесса" и "Черноморск" поражены объекты инфраструктуры, а также цеха по производству и сборке беспилотников. Кроме того, в портах "Черноморск" и "Днепро-Бугский" атакованы четыре морских судна, которые доставляли грузы в интересах украинских военных.На текущей неделе российские военные также поразили предприятие ООО "УКР АРМО ТЕХ" (Киев-79) – одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотников и ракет различного типа.Удар был нанесен и по предприятию ГП "Радиоизмеритель" – ключевому поставщику агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и "Гром-2".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, киев, одесская область, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины