Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260717/299680775.html
Куриный Тур де Франс и королевские рожки: самые смешные фото недели
Куриный Тур де Франс и королевские рожки: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 17.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-17T12:52+0400
2026-07-17T12:52+0400
мультимедиа
фотоленты
в мире
новости в фотографиях
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/11/299680954_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_41fcc6ab092baaf5321478324a0e5040.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/11/299680954_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c7c69c4f53cc783b2207491ef3819dea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, новости в фотографиях

Куриный Тур де Франс и королевские рожки: самые смешные фото недели

12:52 17.07.2026
Подписаться
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Ashley Landis

Французский футболист Михаэль Олисе (11) и испанец Марк Кукурелла (24) борются за мяч во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Испанией в Арлингтоне.

Французский футболист Михаэль Олисе (11) и испанец Марк Кукурелла (24) борются за мяч во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Испанией в Арлингтоне. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Ashley Landis

Французский футболист Михаэль Олисе (11) и испанец Марк Кукурелла (24) борются за мяч во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Испанией в Арлингтоне.

© REUTERS Gonzalo Fuentes

Якуб Отруба из команды Seguros RGA в действии с другими велосипедистами во время 11-го этапа, Франция.

Якуб Отруба из команды Seguros RGA в действии с другими велосипедистами во время 11-го этапа, Франция. - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS Gonzalo Fuentes

Якуб Отруба из команды Seguros RGA в действии с другими велосипедистами во время 11-го этапа, Франция.

© AP Photo / Pool/Heathcliff O'Malley

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, мировой представитель организации Scotty's Little Soldiers, принимает участие в занятиях йогой с козами во время визита на летний фестиваль Scotty's в Макстоке.

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, мировой представитель организации Scotty&#x27;s Little Soldiers, принимает участие в занятиях йогой с козами во время визита на летний фестиваль Scotty&#x27;s в Макстоке. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Pool/Heathcliff O'Malley

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, мировой представитель организации Scotty's Little Soldiers, принимает участие в занятиях йогой с козами во время визита на летний фестиваль Scotty's в Макстоке.

© AP Photo / Lindsey Wasson

Участники спринта к финишной линии во время подросткового забега в рамках Чемпионата мира по скачкам на тираннозаврах на ипподроме Emerald Downs в Оберне, США.

Участники спринта к финишной линии во время подросткового забега в рамках Чемпионата мира по скачкам на тираннозаврах на ипподроме Emerald Downs в Оберне, США. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Lindsey Wasson

Участники спринта к финишной линии во время подросткового забега в рамках Чемпионата мира по скачкам на тираннозаврах на ипподроме Emerald Downs в Оберне, США.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Парикмахер стрижет мужчину, рекламируя свою парикмахерскую в центре Санкт-Петербурга.

Парикмахер стрижет мужчину, рекламируя свою парикмахерскую в центре Санкт-Петербурга. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Парикмахер стрижет мужчину, рекламируя свою парикмахерскую в центре Санкт-Петербурга.

© AP Photo / Alberto Pezzali

Пеликан прогуливается по Сент-Джеймсскому парку в Лондоне.

Пеликан прогуливается по Сент-Джеймсскому парку в Лондоне. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Alberto Pezzali

Пеликан прогуливается по Сент-Джеймсскому парку в Лондоне.

© REUTERS Vincent West

Лошадь Зальдико (Маленькая Лошадь) стоит на фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания.

Лошадь Зальдико (Маленькая Лошадь) стоит на фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания. - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS Vincent West

Лошадь Зальдико (Маленькая Лошадь) стоит на фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Мужчина использует сломанный зонт под дождем после прохождения тайфуна Бави в Исигаки, Япония.

Мужчина использует сломанный зонт под дождем после прохождения тайфуна Бави в Исигаки, Япония. - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Мужчина использует сломанный зонт под дождем после прохождения тайфуна Бави в Исигаки, Япония.

© REUTERS Mike Blake

Болельщик Мексики со своей собакой в ​​игрушечной электрической машине возле стадиона во время матча на чемпионате мира по футболу FIFA 2026, США.

Болельщик Мексики со своей собакой в ​​игрушечной электрической машине возле стадиона во время матча на чемпионате мира по футболу FIFA 2026, США. - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS Mike Blake

Болельщик Мексики со своей собакой в ​​игрушечной электрической машине возле стадиона во время матча на чемпионате мира по футболу FIFA 2026, США.

© REUTERS Ramil Sitdikov

Женщина принимает участие в фестивале сапсерфинга на реке Москва.

Женщина принимает участие в фестивале сапсерфинга на реке Москва. - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS Ramil Sitdikov

Женщина принимает участие в фестивале сапсерфинга на реке Москва.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0