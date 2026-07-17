Куриный Тур де Франс и королевские рожки: самые смешные фото недели

Французский футболист Михаэль Олисе (11) и испанец Марк Кукурелла (24) борются за мяч во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Испанией в Арлингтоне.
Французский футболист Михаэль Олисе (11) и испанец Марк Кукурелла (24) борются за мяч во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Испанией в Арлингтоне.
Якуб Отруба из команды Seguros RGA в действии с другими велосипедистами во время 11-го этапа, Франция.
Якуб Отруба из команды Seguros RGA в действии с другими велосипедистами во время 11-го этапа, Франция.
Британский принц Гарри, герцог Сассекский, мировой представитель организации Scotty's Little Soldiers, принимает участие в занятиях йогой с козами во время визита на летний фестиваль Scotty's в Макстоке.
Британский принц Гарри, герцог Сассекский, мировой представитель организации Scotty's Little Soldiers, принимает участие в занятиях йогой с козами во время визита на летний фестиваль Scotty's в Макстоке.
Участники спринта к финишной линии во время подросткового забега в рамках Чемпионата мира по скачкам на тираннозаврах на ипподроме Emerald Downs в Оберне, США.
Участники спринта к финишной линии во время подросткового забега в рамках Чемпионата мира по скачкам на тираннозаврах на ипподроме Emerald Downs в Оберне, США.
Парикмахер стрижет мужчину, рекламируя свою парикмахерскую в центре Санкт-Петербурга.
Парикмахер стрижет мужчину, рекламируя свою парикмахерскую в центре Санкт-Петербурга.
Пеликан прогуливается по Сент-Джеймсскому парку в Лондоне.
Пеликан прогуливается по Сент-Джеймсскому парку в Лондоне.
Лошадь Зальдико (Маленькая Лошадь) стоит на фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания.
Лошадь Зальдико (Маленькая Лошадь) стоит на фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания.
Мужчина использует сломанный зонт под дождем после прохождения тайфуна Бави в Исигаки, Япония.
Мужчина использует сломанный зонт под дождем после прохождения тайфуна Бави в Исигаки, Япония.
Болельщик Мексики со своей собакой в игрушечной электрической машине возле стадиона во время матча на чемпионате мира по футболу FIFA 2026, США.
Болельщик Мексики со своей собакой в игрушечной электрической машине возле стадиона во время матча на чемпионате мира по футболу FIFA 2026, США.
Женщина принимает участие в фестивале сапсерфинга на реке Москва.
Женщина принимает участие в фестивале сапсерфинга на реке Москва.