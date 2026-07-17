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Еще одного оппозиционера в Грузии перевели из тюрьмы в клинику – подробности
Еще одного оппозиционера в Грузии перевели из тюрьмы в клинику – подробности
Sputnik Грузия
В клинике, сославшись на врачебную тайну, отказались называть диагноз Зоделава 17.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-17T22:25+0400
2026-07-17T22:25+0400
2026-07-17T22:25+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Осужденного по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября 2025 года члена "Единого национального движения" Муртаза Зоделава доставили из исправительного учреждения в клинику "Вивамеди", говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы. Муртаз Зоделава был задержан в октябре 2025 года и приговорен к 7 годам тюрьмы. В пятницу, 17 июля, ряд СМИ сообщил, что Зоделава перенес инсульт. В клинике, сославшись на врачебную тайну, отказались раскрывать диагноз Зоделава. Зоделава признан виновным "в попытке захвата стратегического и особо важного объекта группой лиц". В клинике "Вивамеди" в настоящее время также проходит лечение другой оппозиционный политик – одна из лидеров партии "Коалиция за перемены" Элене Хоштария.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, единое национальное движение, специальная пенитенциарная служба, элене хоштария
грузия, новости, политика, единое национальное движение, специальная пенитенциарная служба, элене хоштария
Еще одного оппозиционера в Грузии перевели из тюрьмы в клинику – подробности
В клинике, сославшись на врачебную тайну, отказались называть диагноз Зоделава
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Осужденного по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября 2025 года члена "Единого национального движения" Муртаза Зоделава доставили из исправительного учреждения в клинику "Вивамеди", говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы.
Муртаз Зоделава был задержан в октябре 2025 года и приговорен к 7 годам тюрьмы. В пятницу, 17 июля, ряд СМИ сообщил, что Зоделава перенес инсульт.
"Осужденный не переносил инсульт. В соответствии с жалобами осужденного Муртаза Зоделава он был переведен в клинику "Вивамеди" для постановки диагноза. Обследование в клиники исключило острые патологические процессы. Несмотря на просьбу осужденного о возвращении в пенитенциарное учреждение, он был помещен в клинику для последующего наблюдения", – говорится в сообщении.
В клинике, сославшись на врачебную тайну, отказались раскрывать диагноз Зоделава.
Зоделава признан виновным "в попытке захвата стратегического и особо важного объекта группой лиц". В клинике "Вивамеди" в настоящее время также проходит лечение другой оппозиционный политик – одна из лидеров партии "Коалиция за перемены" Элене Хоштария.