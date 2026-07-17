https://sputnik-georgia.ru/20260717/esche-odnogo-oppozitsionera-v-gruzii-pereveli-iz-tyurmy-v-kliniku--podrobnosti-299690904.html

Еще одного оппозиционера в Грузии перевели из тюрьмы в клинику – подробности

Еще одного оппозиционера в Грузии перевели из тюрьмы в клинику – подробности

Sputnik Грузия

В клинике, сославшись на врачебную тайну, отказались называть диагноз Зоделава 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T22:25+0400

2026-07-17T22:25+0400

2026-07-17T22:25+0400

грузия

новости

политика

единое национальное движение

специальная пенитенциарная служба

элене хоштария

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24073/48/240734834_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_99cb5340180e3659dca1c3315473622c.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Осужденного по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября 2025 года члена "Единого национального движения" Муртаза Зоделава доставили из исправительного учреждения в клинику "Вивамеди", говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы. Муртаз Зоделава был задержан в октябре 2025 года и приговорен к 7 годам тюрьмы. В пятницу, 17 июля, ряд СМИ сообщил, что Зоделава перенес инсульт. В клинике, сославшись на врачебную тайну, отказались раскрывать диагноз Зоделава. Зоделава признан виновным "в попытке захвата стратегического и особо важного объекта группой лиц". В клинике "Вивамеди" в настоящее время также проходит лечение другой оппозиционный политик – одна из лидеров партии "Коалиция за перемены" Элене Хоштария.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, единое национальное движение, специальная пенитенциарная служба, элене хоштария