https://sputnik-georgia.ru/20260717/evropa-i-zelenskiy-pytayutsya-ottaschit-trampa-ot-predlozheniy-alyaski--mid-rf-299690270.html

Европа и Зеленский пытаются оттащить Трампа от предложений Аляски – МИД РФ

Европа и Зеленский пытаются оттащить Трампа от предложений Аляски – МИД РФ

Sputnik Грузия

Ранее глава российского дипведомства заявлял, что атмосфера на переговорах между Россией и США на Аляске была позитивная, однако дух Анкориджа испаряется 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T15:31+0400

2026-07-17T15:31+0400

2026-07-17T19:55+0400

политика

в мире

россия

аляска

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

сергей лавров

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0a/297079697_831:237:3145:1539_1920x0_80_0_0_c10592cb28aec584245af5bab299be84.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июл – Sputnik. Россия приняла предложения американского лидера Дональда Трампа, сделанные на Аляске, однако европейские союзники и Владимир Зеленский пытаются оттащить его от этих инициатив, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава дипведомства РФ отметил также озабоченность украинских властей тем, что кризис в Персидском заливе отвлекает внимание США от ситуации на Украине, и поэтому Штаты не могут более активно "присоединиться к лагерю, который занят только оказанием давления на РФ".Ранее глава МИД РФ отмечал, что, несмотря на позитивную атмосферу на переговорах между Россией и США на Аляске, дух Анкориджа испаряется.Переговоры российского и американского лидеров прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Путин и Трамп обсудили пути разрешения конфликта на Украине. Оба лидера оценили встречу положительно.Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что "дух Анкориджа" представляет собой набор достигнутых во время переговоров пониманий между РФ и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

аляска

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, в мире, россия, аляска, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, мид россии, обострение ситуации вокруг украины