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Европа и Зеленский пытаются оттащить Трампа от предложений Аляски – МИД РФ
Европа и Зеленский пытаются оттащить Трампа от предложений Аляски – МИД РФ
Sputnik Грузия
Ранее глава российского дипведомства заявлял, что атмосфера на переговорах между Россией и США на Аляске была позитивная, однако дух Анкориджа испаряется 17.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-17T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл – Sputnik. Россия приняла предложения американского лидера Дональда Трампа, сделанные на Аляске, однако европейские союзники и Владимир Зеленский пытаются оттащить его от этих инициатив, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава дипведомства РФ отметил также озабоченность украинских властей тем, что кризис в Персидском заливе отвлекает внимание США от ситуации на Украине, и поэтому Штаты не могут более активно "присоединиться к лагерю, который занят только оказанием давления на РФ".Ранее глава МИД РФ отмечал, что, несмотря на позитивную атмосферу на переговорах между Россией и США на Аляске, дух Анкориджа испаряется.Переговоры российского и американского лидеров прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Путин и Трамп обсудили пути разрешения конфликта на Украине. Оба лидера оценили встречу положительно.Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что "дух Анкориджа" представляет собой набор достигнутых во время переговоров пониманий между РФ и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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политика, в мире, россия, аляска, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
политика, в мире, россия, аляска, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, мид россии, обострение ситуации вокруг украины

Европа и Зеленский пытаются оттащить Трампа от предложений Аляски – МИД РФ

15:31 17.07.2026 (обновлено: 19:55 17.07.2026)
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - Sputnik Грузия, 1920, 17.07.2026
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev
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Ранее глава российского дипведомства заявлял, что атмосфера на переговорах между Россией и США на Аляске была позитивная, однако дух Анкориджа испаряется
ТБИЛИСИ, 17 июл – Sputnik. Россия приняла предложения американского лидера Дональда Трампа, сделанные на Аляске, однако европейские союзники и Владимир Зеленский пытаются оттащить его от этих инициатив, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы приняли предложения Трампа на Аляске. От этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский", – сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Глава дипведомства РФ отметил также озабоченность украинских властей тем, что кризис в Персидском заливе отвлекает внимание США от ситуации на Украине, и поэтому Штаты не могут более активно "присоединиться к лагерю, который занят только оказанием давления на РФ".
Ранее глава МИД РФ отмечал, что, несмотря на позитивную атмосферу на переговорах между Россией и США на Аляске, дух Анкориджа испаряется.
Переговоры российского и американского лидеров прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Путин и Трамп обсудили пути разрешения конфликта на Украине. Оба лидера оценили встречу положительно.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что "дух Анкориджа" представляет собой набор достигнутых во время переговоров пониманий между РФ и США.
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